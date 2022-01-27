https://ru.sputnik.md/20220127/deputat-iz-gagauzii-gazprom-pomozhet-nam-vyyti-iz-trudnogo-polozheniya-48378573.html

Депутат из Гагаузии: "Газпром" поможет нам выйти из трудного положения

Депутат из Гагаузии: "Газпром" поможет нам выйти из трудного положения

Народный избранник рассказал о готовящихся переговорах Гагаузии с "Газпромом" и почему между Комратом и Кишиневом нет диалога.

2022-01-27T18:41+0200

2022-01-27T18:41+0200

2022-01-27T18:58+0200

политика

в молдове

россия

переговоры

гагаузия

газпром

майя санду

протест

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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров стал гостем программы "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова.В последние дни одной из самых нетривиальных тем для обсуждения в Молдове стало намерение депутатов НС Гагаузии отправиться на переговоры в Россию, чтобы добиться отдельного контракта на импорт газа для автономии."Люди стали напрямую обращаться к депутатам сразу после того, как получили платежки с новыми тарифами, - сообщил Петров. – Счет таким обращениям идет уже на тысячи. Мне лично жители автономии звонят ежедневно. Человек говорит: получаю 2000 леев пенсии, а в квитанции – 1700, как мне жить?".Петров утверждает, что депутаты НС поначалу пытались переадресовывать тревожные обращения населения автономии центральным властям страны. Однако ответа так и не получили.Петров убежден, что тяжелейшая ситуация с ценами на газ в республике сложилась по единственной причине – в силу полной некомпетентности действующего молдавского правительства."Мы видим, что целый ряд европейских стран получили на импортируемый из России газ цены, которые в два - два с половиной раза ниже, чем в Молдове. Нелогично и несправедливо, что мы в республике платим на порядок больше. Мы что, богаче? Нет, просто нынешняя власть в стране (из-за своей кадровой политики и вытекающей из нее некомпетентности) неспособна добиться адекватных цен на газ", - говорит Петров.Между тем, по его словам, для многих жителей Гагаузии речь идет уже в буквальном смысле о выживании. И что-то предпринять для кардинального исправления ситуации нужно в ближайшие месяц-два, потому что дольше "люди не протянут".Как, говорит Петров, в Народном собрании Гагаузии возникла коллективная идея сформировать депутатскую группу, которая займется переговорами в России о предоставлении автономии новых условий по поставкам газа.Пока, впрочем, не определена ни дата визита в Москву, ни конкретные российские структуры, с которыми депутаты НС Гагаузии намерены вести переговоры."В данный момент мы разрабатываем дорожную карту, определяя, где, как и с кем в России мы будем встречаться, чтобы эта поездка стала максимально эффективной и принесла реальные плоды", - заявил депутат.Петров утверждает, что сначала состоятся встречи с экспертами, которые должны помочь "технически и юридически все правильно оформить" перед тем, как непосредственно приступить к формированию "этой сложной конструкции внутри государства".При этом, по его словам, обсуждение гагаузской инициативы с республиканскими властями Молдовы не планируется, поскольку "мы уже видели, на что кишиневские "эксперты" способны".В целом, говорит Петров, уже некоторое время между Комратом и Кишиневом не ведется вообще никакого диалога. Инициатором этого "режима молчания" он считает центральную власть республики."Давайте вспомним только некоторые недавние события. Так, башкан Гагаузии была исключена из состава Высшего совета безопасности страны, а вместе с ней, соответственно, целому региону страны отказано принимать участие в принятии важных для Молдовы решений. Прокурора Гагаузии исключили из Высшего совета прокуроров РМ. И что нам теперь обсуждать с центральной властью – что бы такого еще отнять у гагаузов?" - спрашивает Петров.Депутат критикует далеко не только действия власти в энергетическом секторе страны, но и сегодняшнюю внешнюю политику Молдовы."Энергетический кризис – это во многом уже следствие. А первопричина – неразумные действия молдавского президента на международной арене. Майя Санду то отправляется на "Крымскую платформу", где делает "громкие" заявления, то зачем-то утверждает, что приднестровский конфликт развязала Российская Федерации", - напоминает Петров.По его мнению, глава маленькой страны, в Конституции которой прописан пункт о нейтралитете, должна бы тщательнее взвешивать все, что она произносит вслух.Он также отмечает: в Гагаузии на фоне усугубляющихся проблем заметно растут протестные настроения."В минувшие выходные в Чадыр-Лунге прошел стихийно организованный митинг, на который – в мороз и ветер – собрались более 250 человек. У меня есть информация, что на днях на аналогичную акцию выйдут люди в Комрате. Я лично знаю одну комратскую семью с маленькими детьми, которая уже начала разбирать забор вокруг своего дома, потому что им нечем этот дом отапливать. Меня совершенно не удивляет, что люди начинают терять терпение", - утверждает Петров.

https://ru.sputnik.md/20220127/mozhet-li-gagauziya-poluchat-gaz-obkhod-kishinev-48359712.html

https://ru.sputnik.md/20211229/gagauziya-budet-naraschivat-vzaimodeystvie-s-regionami-rossii-47625672.html

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в молдове, россия, переговоры, гагаузия, газпром, майя санду, протест