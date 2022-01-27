https://ru.sputnik.md/20220127/fsb-shokiruyuschie-dannye-raspravakh-gitlerovtsev-mirnym-naseleniem-moldavii-48358211.html

ФСБ публикует шокирующие данные о зверствах нацистов над мирными жителями Молдавии

ФСБ публикует шокирующие данные о зверствах нацистов над мирными жителями Молдавии

В День памяти жертв Холокоста, который отмечается и в Республике Молдова, ФСБ России рассекретила документы, которые свидетельствуют о зверских расправах гитлеровцев над мирными жителями Молдавии, в том числе малолетними детьми.

2022-01-27T13:01+0200

2022-01-27T13:01+0200

2022-01-27T13:01+0200

общество

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молдова

великая отечественная война

преступления против детей

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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Рассекреченные и опубликованные архивы УФСБ России по Архангельской области легли в основу материала РИА Новости.Гитлеровские оккупанты и их пособники в годы Великой Отечественной войны самым жестоким образом уничтожали мирное население Молдавии, в том числе малолетних детей, которым заживо вспарывали животы и протыкали штыками, свидетельствуют обнародованные 27 января документы.В четверг исполняется 77 лет со дня освобождения советскими войсками уцелевших узников нацистского лагеря смерти Освенцим (Аушвиц), где было убито около 1,5 миллиона человек. 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста, под которыми в широком смысле понимаются уничтоженные нацистами под предлогом "расовой неполноценности" миллионы представителей различных народов и этнических групп (евреи, цыгане, русские, украинцы, белорусы, поляки, сербы, словенцы, татары и другие "неарийцы"). По оценкам историков, за годы войны в результате целенаправленного геноцида от рук фашистских палачей погибли свыше 5 миллионов евреев и около 10 миллионов славян – речь идет о мирном населении оккупированных гитлеровской Германией и ее союзниками стран.Летом 1941 года жертвами гитлеровских пособников стали около 6 тысяч евреев во Львове, две тысячи евреев в Луцке. К ноябрю 1941 года нацистские палачи убили около 21 тысячи евреев в Ровно. В феврале 1942 года Гитлеру доложили о том, что Эстония стала первой страной Европы, "свободной от евреев". В Берлине также отметили рвение латышских националистов в "решении еврейского вопроса" и на территорию Латвии для последующего убийства стали свозить еврейские семьи со всех оккупированных Германией частей Европы, добавили в ЦОС ФСБ.Советские органы государственной безопасности в годы войны начали искать военных преступников, виновных в злодеяниях против граждан, проживавших на временно оккупированной территории СССР. Этот розыск продолжился и в послевоенный период.Тысячи казненных под ДубоссарамиСейчас ФСБ опубликовала фотокопии документов, рассказывающих о личном участии в массовых казнях евреев в районе молдавского города Дубоссары нескольких пособников гитлеровцев из числа немцев-граждан СССР.После захвата Дубоссар немецко-румынскими войсками 27 июля 1941 года оккупанты организовали специальную айнзатцкоманду для уничтожения евреев, цыган, коммунистов и советских военнопленных. А на территории местного табачного завода было создано еврейское гетто, где происходил самый массовый акт геноцида на территории Молдавской ССР.В 1953 году в результате оперативно-разыскных мероприятий Управлением министерства внутренних дел СССР по Архангельской области (с марта 1953 года по март 1954 года органы госбезопасности входили в систему МВД) были арестованы непосредственные участники расправы с мирным населением Дубоссар: Христиан Шнайдт, Вильгельм Штоц, Рудольф Наймиллер и Рудольф Шнейдер.Все четверо принимали личное участие в расстрелах мирных советских граждан.Один из обвиняемых, бывший эсэсовец Наймиллер, во время допроса признался, что первое массовое уничтожение мирных жителей, в котором он принимал непосредственное участие, в селе Будаешти в сентябре 1941 года стоит у него перед глазами.По словам Наймиллера, они вдвоем с полицейским выгнали со двора семью, состоящую из мужа, жены и дочки 13–15 лет, причем мужчина был инвалидом, без одной руки.Пригнав людей на скотомогильник, гитлеровцы остановили их, оцепили кругом и начали расстрел. Сначала убили всех мужчин, потом женщин и детей.На допросе он продолжал рассказывать о зверствах в отношении мирного населения.После ночлега в Дубоссарах евреев погнали к месту расстрела неподалеку от города.Дети, пронзенные штыкамиВ ходе следствия органам госбезопасности удалось разыскать свидетелей зверств, в которых принимали участие Шнайдт, Штоц, Наймиллер и Шнейдер.Как рассказала в декабре 1953 года свидетель Парасковья Полуектова, в октябре 1941 года на окраину Дубоссар оккупанты и их пособники согнали около 600 евреев."На моих глазах было расстреляно примерно 400 человек. Расстреливали советских граждан следующим образом. Партиями подводили к краю ямы, ставили на колени лицом к яме, а немцы в затылок затем стреляли. Маленьких детей немецкие солдаты прокалывали штыками и так бросали в яму. Некоторые женщины брали своих детей на руки, прижимали к груди и вместе с ними становились на колени", - вспоминала Полуектова.Как следует из составленного 31 марта 1945 года акта комиссии Дубоссарского района Молдавской ССР по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов и их сообщников, в Дубоссарах с 12 по 28 сентября 1941 года было расстреляно от 6 до 8 тысяч мирных советских граждан, среди которых было много женщин и детей.Военный трибунал Беломорского военного округа 24 февраля 1954 года на закрытом судебном заседании в Архангельске признал Шнайдта, Штоца, Наймиллера и Шнейдера виновными в измене Родине и осудил каждого на 25 лет лагерей.

https://ru.sputnik.md/20201121/putin-prizval-pomnit-ob-urokakh-nurnbergskogo-tribunala-32591147.html

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в мире, молдова, великая отечественная война, преступления против детей