https://ru.sputnik.md/20220127/glava-moldovagaz-formula-zakupki-gaza-48365843.html

Глава "Молдовагаза": наша формула закупки газа даст в будущем результат

Глава "Молдовагаза": наша формула закупки газа даст в будущем результат

Вадим Чебан объяснил в чем не самый очевидный плюс контракта с "Газпромом" и выбранной формулы.

2022-01-27T14:18+0200

2022-01-27T14:18+0200

2022-01-27T14:30+0200

в молдове

общество

молдовагаз

вадим чебан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46301290_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_860db0f10d924c7a679f587513d7799e.jpg

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан уверен, что формула расчета цены на закупку газа для республики даст в будущем ощутимый результат. Соответствующее заявление прозвучало во время пресс-конференции в четверг, в ответ на вопрос корреспондента Sputnik Молдова. По словам Чебана, в целом условия контракта с "Газпромом" и ситуация, в которой находится Молдова, нормальны, учитывая общее положение на энергетическом рынке. Он отметил, что во многих странах есть реальный дефицит газа. Так, недавно турецкий оператор сообщал, что он сокращает поставку голубого топлива крупным промышленным потребителям из-за того, что нет необходимых его объемов. По мнению главы "Молдовагаза", цена на покупку топлива для республики, даже в этих условиях, адекватна рынку и она конкурентоспособна. "Иначе у нас промышленные потребители выстроились бы в очередь покупать газ из Румынии и Украины, но я такого пока не вижу", – добавил Чебан. В то же время он рассказал, как относится к критике в свой адрес, касательно подбора формулы расчета цены и его участия в переговорах с "Газпромом" по поводу продления контракта на поставку голубого топлива. "Если объективная критика звучит в мой адрес, то я ее принимаю. Если субъективная, – стараюсь не комментировать. Особенно политические заявления", – отметил Чебан. Он напомнил также, что его критиковали и за то, что в январе 2021 года "Молдовагаз" изменил формулу образования цены на закупку газа. "Что касается формулы, да, в январе 2021 года формула была изменена путем решения общего собрания акционеров. Тот контракт, он уже не действует. Отвечу критикам просто: если мы изменили формулу, то как мы получили до 1 октября среднюю цену чуть больше 216 долларов?" – задал вопрос глава "Молдовагаза". По его мнению, если тогда удалось добиться такой цены, значит, предложенная ранее формула работала и все решения были верными.

https://ru.sputnik.md/20220127/mozhet-li-gagauziya-poluchat-gaz-obkhod-kishinev-48359712.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдовагаз, вадим чебан