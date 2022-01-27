https://ru.sputnik.md/20220127/glava-moldovagaz-formula-zakupki-gaza-48365843.html
Глава "Молдовагаза": наша формула закупки газа даст в будущем результат
Глава "Молдовагаза": наша формула закупки газа даст в будущем результат
Вадим Чебан объяснил в чем не самый очевидный плюс контракта с "Газпромом" и выбранной формулы.
2022-01-27T14:18+0200
2022-01-27T14:18+0200
2022-01-27T14:30+0200
в молдове
общество
молдовагаз
вадим чебан
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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан уверен, что формула расчета цены на закупку газа для республики даст в будущем ощутимый результат. Соответствующее заявление прозвучало во время пресс-конференции в четверг, в ответ на вопрос корреспондента Sputnik Молдова. По словам Чебана, в целом условия контракта с "Газпромом" и ситуация, в которой находится Молдова, нормальны, учитывая общее положение на энергетическом рынке. Он отметил, что во многих странах есть реальный дефицит газа. Так, недавно турецкий оператор сообщал, что он сокращает поставку голубого топлива крупным промышленным потребителям из-за того, что нет необходимых его объемов. По мнению главы "Молдовагаза", цена на покупку топлива для республики, даже в этих условиях, адекватна рынку и она конкурентоспособна. "Иначе у нас промышленные потребители выстроились бы в очередь покупать газ из Румынии и Украины, но я такого пока не вижу", – добавил Чебан. В то же время он рассказал, как относится к критике в свой адрес, касательно подбора формулы расчета цены и его участия в переговорах с "Газпромом" по поводу продления контракта на поставку голубого топлива. "Если объективная критика звучит в мой адрес, то я ее принимаю. Если субъективная, – стараюсь не комментировать. Особенно политические заявления", – отметил Чебан. Он напомнил также, что его критиковали и за то, что в январе 2021 года "Молдовагаз" изменил формулу образования цены на закупку газа. "Что касается формулы, да, в январе 2021 года формула была изменена путем решения общего собрания акционеров. Тот контракт, он уже не действует. Отвечу критикам просто: если мы изменили формулу, то как мы получили до 1 октября среднюю цену чуть больше 216 долларов?" – задал вопрос глава "Молдовагаза". По его мнению, если тогда удалось добиться такой цены, значит, предложенная ранее формула работала и все решения были верными.
https://ru.sputnik.md/20220127/mozhet-li-gagauziya-poluchat-gaz-obkhod-kishinev-48359712.html
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в молдове, молдовагаз, вадим чебан
Глава "Молдовагаза": наша формула закупки газа даст в будущем результат
14:18 27.01.2022 (обновлено: 14:30 27.01.2022)
Вадим Чебан объяснил, в чем заключается не самый очевидный плюс контракта, заключенного с "Газпромом" и выбранной формулы расчета стоимости газа.
КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik.
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан уверен, что формула расчета цены на закупку газа для республики даст в будущем ощутимый результат. Соответствующее заявление прозвучало во время пресс-конференции в четверг, в ответ на вопрос корреспондента Sputnik Молдова.
По словам Чебана, в целом условия контракта с "Газпромом" и ситуация, в которой находится Молдова, нормальны, учитывая общее положение на энергетическом рынке.
"В перспективе, могу ответить, что наша формула и наши условия достаточно выгодны для страны. Да, сейчас есть кризис, но в будущем, поверьте, эта формула даст результат. Просто нужно понимать, что мы сейчас все проходим через жесткий энергетический кризис", – заявил Чебан.
Он отметил, что во многих странах есть реальный дефицит газа. Так, недавно турецкий оператор сообщал, что он сокращает поставку голубого топлива крупным промышленным потребителям из-за того, что нет необходимых его объемов.
"Спрос поднялся, а иранский экспорт прекратился, вот у них и дефицит. То же самое происходит в соседних Румынии и Украине. А у нас сегодня контракт, который полностью покрывает все наши потребности и спрос на природный газ. Поэтому я считаю, что эта ситуация, когда у нас полностью покрывается спрос, достаточно хорошая", – полагает Чебан.
По мнению главы "Молдовагаза", цена на покупку топлива для республики, даже в этих условиях, адекватна рынку и она конкурентоспособна.
"Иначе у нас промышленные потребители выстроились бы в очередь покупать газ из Румынии и Украины, но я такого пока не вижу", – добавил Чебан.
В то же время он рассказал, как относится к критике в свой адрес, касательно подбора формулы расчета цены и его участия в переговорах с "Газпромом" по поводу продления контракта на поставку голубого топлива.
"Если объективная критика звучит в мой адрес, то я ее принимаю. Если субъективная, – стараюсь не комментировать. Особенно политические заявления", – отметил Чебан.
Он напомнил также, что его критиковали и за то, что в январе 2021 года "Молдовагаз" изменил формулу образования цены на закупку газа.
"Что касается формулы, да, в январе 2021 года формула была изменена путем решения общего собрания акционеров. Тот контракт, он уже не действует. Отвечу критикам просто: если мы изменили формулу, то как мы получили до 1 октября среднюю цену чуть больше 216 долларов?" – задал вопрос глава "Молдовагаза".
По его мнению, если тогда удалось добиться такой цены, значит, предложенная ранее формула работала и все решения были верными.