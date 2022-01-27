https://ru.sputnik.md/20220127/ispytaniya-buster-moderna-omikron-final-48371197.html
Испытания бустерной вакцины Moderna от "омикрона" перешли в финальную стадию
Испытания бустерной вакцины Moderna от "омикрона" перешли в финальную стадию
Американская компания Moderna заявила о старте второго этапа научных испытаний бустерной дозы прививки против "омикрона"
2022-01-27T20:55+0200
2022-01-27T20:55+0200
2022-01-27T20:55+0200
коронавирус
испытания
вакцинация
ревакцинация
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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Американская компания Moderna заявила о старте второго этапа научных испытаний бустерной дозы прививки против штамма COVID-19 "омикрон", передает РИА Новости. Ученые сообщили о вакцинации первого участника исследований."Мы уверены в стойкости антител против "омикрона" через шесть месяцев после введения разрешенного в настоящее время бустера мРНК-1273 в дозе 50 микрограмм. Тем не менее, учитывая долгосрочную угрозу, которую "омикрон" представляет для иммунитета, мы продвигаем наш вариант вакцины, ориентированный на "омикрон", и мы рады начать эту часть нашего исследования фазы 2", - приводятся в пресс-релизе Moderna слова главного исполнительного директора компании Стефана Банселя.Ранее стало известно о том, что биотехнологическая компания Moderna планирует выпустить эффективную от "омикрона" вакцину к осени 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20220126/vernetsya-delta-omikron-uchenykh-48345681.html
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испытания, вакцинация, ревакцинация
Испытания бустерной вакцины Moderna от "омикрона" перешли в финальную стадию
Вакцину ввели первому участнику научного испытания.
КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik.
Американская компания Moderna заявила о старте второго этапа научных испытаний бустерной дозы прививки против штамма COVID-19 "омикрон", передает РИА Новости.
Ученые сообщили о вакцинации первого участника исследований.
"Мы уверены в стойкости антител против "омикрона" через шесть месяцев после введения разрешенного в настоящее время бустера мРНК-1273 в дозе 50 микрограмм. Тем не менее, учитывая долгосрочную угрозу, которую "омикрон" представляет для иммунитета, мы продвигаем наш вариант вакцины, ориентированный на "омикрон", и мы рады начать эту часть нашего исследования фазы 2", - приводятся в пресс-релизе Moderna слова главного исполнительного директора компании Стефана Банселя.
Ранее стало известно о том, что биотехнологическая компания Moderna планирует выпустить эффективную от "омикрона" вакцину к осени 2022 года.