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Литовкин: как НАТО и США могут использовать Молдову

Литовкин: как НАТО и США могут использовать Молдову

Эксперт проанализировал индивидуальное сотрудничество нейтральной республики с Североатлантическим альянсом и рассказал, зачем НАТО и "коллективному Западу" вообще нужна Молдова.

2022-01-27T09:00+0200

2022-01-27T09:00+0200

2022-01-27T09:26+0200

радио

нейтралитет

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молдова

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причины

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Литовкин: как НАТО и США могут использовать Молдову Литовкин: как НАТО и США могут использовать Молдову

Попытки заигрывания с НАТО наблюдаются в последнее время и со стороны нейтральной Молдовы, руководство которой в лице чиновников от партии "Действие и солидарность" (PAS) подписало план индивидуального сотрудничества с этой военной организацией на 2022-2023 годы.Как будут развиваться геополитические события в регионе, и как НАТО и США могут использовать Молдову в своих целях? Ответ на вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал военный эксперт Виктор Литовкин.В качестве доводов эксперт привел пример: страны ЕС и НАТО практически идентичны, за исключением Финляндии, которая в Североатлантический альянс не входит, и Турции, которая не является членом ЕС, но давно - член НАТО."США хотят продолжать держать под полным контролем и Молдову, лишив ее фактического суверенитета, сделав своим вассалом", - добавил Литовкин.Однако эксперт порекомендовал не прогнозировать членство Молдовы в НАТО, исходя из наличия замороженного конфликта в Приднестровье, и статуса нейтралитета республики."Но министр иностранных дел Молдовы все же встретился с руководством НАТО в рамках программы индивидуального сотрудничества. Пока Молдова сохраняет нейтральный статус, но заявления о взаимной поддержке мы еще услышим", - отметил собеседник.Главная цель Североатлантического альянса в Молдове, по мнению Литовкина, состоит в том, чтобы устами представителей нынешней прозападной власти добиваться вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья. Ранее Россия четко обозначила свою позицию по нерасширению НАТО на восток, заявив о том, что войска и вооружения Североатлантического альянса должны быть выведены с территории Болгарии и Румынии, а границы размещения сил этого геополитического союза должны быть установлены по состоянию до 1997 года.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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нейтралитет, нато, молдова, сша, сотрудничество, причины, аудио