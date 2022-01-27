https://ru.sputnik.md/20220127/kishinev-punkty-vaktsinatsii-48355259.html

Где в Кишиневе 27 января находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 27 января находятся мобильные пункты вакцинации

Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.

2022-01-27T10:32+0200

2022-01-27T10:32+0200

2022-01-27T10:32+0200

коронавирус

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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 27 января, с 12.00 до 18.00.Троллейбус отправится на Ботанику на проспект Дечебала и остановится возле ТЦ Varna.Автобус поедет в сектор Центр на улицу Армянскую и будет находиться возле парковки у Центрального рынка.Где будут находиться пункты вакцинации 28 январяТроллейбус отправится в Буюканы на улицу Алба-Юлия и остановится возле рынка "Дельфин". Автобус поедет в сектор Центр на улицу Тестемицану, 3, и будет находиться возле ТЦ Kaufland. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20220126/vaktsinatsia-podrostkov-protiv-covid-48330031.html

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