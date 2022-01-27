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Компенсации для потребителей газа в Молдове будут пересмотрены
Компенсации для потребителей газа в Молдове будут пересмотрены
Молдавское правительство пытается внедрить меры экономии природного газа.
2022-01-27T18:57+0200
2022-01-27T18:57+0200
общество
в молдове
правительство
тарифы
экономия
газ
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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. В четверг состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого обсуждалась ситуация в национальной энергетике и меры по устранению рисков в системе газоснабжения Молдовы."Члены комиссии обсудили возможность предоставления дополнительных компенсаций молдавским потребителям газа. Сумма этих компенсаций будет определена после пересмотра тарифов, который запросило АО "Молдовагаз". В свою очередь, тарифы будут изменены после тщательного анализа, который проведет НАРЭ", - сообщили в молдавском правительстве.Кроме того, в ходе заседания было решено, что теплоэлектростанции страны будут корректировать потребление газа с учетом изменяющейся температуры воздуха. Предполагается, что эта мера позволит сэкономить до 150 миллионов кубометров газа.Напомним, премьер Наталья Гаврилица заявила на днях, что тариф для потребителей, использующих ежемесячно до 150 кубических метров газа, останется неизменным.
https://ru.sputnik.md/20220127/glava-moldovagaz-formula-zakupki-gaza-48365843.html
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в молдове, правительство, тарифы, экономия, газ

Компенсации для потребителей газа в Молдове будут пересмотрены

18:57 27.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausКвитанций на фоне газовой плиты
Квитанций на фоне газовой плиты - Sputnik Молдова, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Молдавское правительство пытается внедрить меры экономии природного газа.
КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. В четверг состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого обсуждалась ситуация в национальной энергетике и меры по устранению рисков в системе газоснабжения Молдовы.
"Члены комиссии обсудили возможность предоставления дополнительных компенсаций молдавским потребителям газа. Сумма этих компенсаций будет определена после пересмотра тарифов, который запросило АО "Молдовагаз". В свою очередь, тарифы будут изменены после тщательного анализа, который проведет НАРЭ", - сообщили в молдавском правительстве.
Кроме того, в ходе заседания было решено, что теплоэлектростанции страны будут корректировать потребление газа с учетом изменяющейся температуры воздуха. Предполагается, что эта мера позволит сэкономить до 150 миллионов кубометров газа.
Напомним, премьер Наталья Гаврилица заявила на днях, что тариф для потребителей, использующих ежемесячно до 150 кубических метров газа, останется неизменным.
Глава Молдовагаз Вадим Чебан - Sputnik Молдова, 1920, 27.01.2022
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Глава "Молдовагаза": наша формула закупки газа даст в будущем результат
14:18
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