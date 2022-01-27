https://ru.sputnik.md/20220127/kurs-valyut-na-pyatnitsu-dollar-i-evro-desheveyut-48381333.html

Курс валют на пятницу: доллар и евро дешевеют

Курс валют на пятницу: доллар и евро дешевеют

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

2022-01-27T22:07+0200

2022-01-27T22:07+0200

2022-01-27T22:07+0200

в молдове

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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 28 января. Евро и доллар вновь подешевеют по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дешевле на два бана и будет стоить 17,9037 лея.Евро упадет в цене более чем на 24 бана и закрепится на уровне 19,9742 лея.Что касается остальных валют, то 28 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2275 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6172 лея. Румынский лей также станет дешевле и остановится на 4,0384 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.

https://ru.sputnik.md/20211221/kishinev-utverdili-munitsipalnyy-byudzhet-na-2022-god-47413540.html

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2022

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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро