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https://ru.sputnik.md/20220127/lavrov-ssha-glavnyy-vopros-nerasshirenii-nato-48361728.html
Лавров: США не ответили на главный вопрос - о нерасширении НАТО на восток
Лавров: США не ответили на главный вопрос - о нерасширении НАТО на восток
Глава внешнеполитического ведомства России ответил на вопросы журналистов о полученном от США ответе по гарантиям безопасности.
2022-01-27T16:08+0200
2022-01-27T16:15+0200
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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. В своем ответе по гарантиям безопасности Соединенные Штаты Америки обошли самый главный вопрос - о нерасширении НАТО на восток, заявил в беседе с журналистами глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.Содержание ответа США станет известно в самое ближайшее время. Министр подчеркнул, что свой ответ на предложения России по безопасности США согласовали с союзниками и Украиной.По его словам, документ "позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам"."Сейчас изучаем ответ"Москва рассматривает ответ США и ответ НАТО по гарантиям в комплексе, отметил глава МИД."В остальном сейчас изучаем ответ, который получили от американцев, и который, как сам Блинкен заявил, согласован с украинцами и другими западными странами, союзниками США. Одновременно получили ответ по линии Североатлантического альянса, от генсекретаря Столтенберга. Рассматриваем два документа в комплексе, с учетом того, что они являются реакцией на проекты договора и соглашения, распространенные нами в декабре 2021 года", – сказал министр.Решение о дальнейших шагах будет принимать президент России Владимир Путин – ему доложат об ответах США и НАТО на предложения РФ по безопасности после межведомственного согласования.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
https://ru.sputnik.md/20220126/ssha-rossia-otvet-predlozheniya-v-sfere-bezopasnosti-48346484.html
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в мире, нато, сша, сергей лавров

Лавров: США не ответили на главный вопрос - о нерасширении НАТО на восток

16:08 27.01.2022 (обновлено: 16:15 27.01.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Глава внешнеполитического ведомства России ответил на вопросы журналистов о полученном от США ответе по гарантиям безопасности.
КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. В своем ответе по гарантиям безопасности Соединенные Штаты Америки обошли самый главный вопрос - о нерасширении НАТО на восток, заявил в беседе с журналистами глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Молдова
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Содержание ответа США станет известно в самое ближайшее время. Министр подчеркнул, что свой ответ на предложения России по безопасности США согласовали с союзниками и Украиной.

"Что касается содержания ответа, я думаю, оно в самое ближайшее время станет известно широкой общественности, потому что, как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечет", – сказал Лавров.

По его словам, документ "позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам".

"Сейчас изучаем ответ"

Москва рассматривает ответ США и ответ НАТО по гарантиям в комплексе, отметил глава МИД.
"В остальном сейчас изучаем ответ, который получили от американцев, и который, как сам Блинкен заявил, согласован с украинцами и другими западными странами, союзниками США. Одновременно получили ответ по линии Североатлантического альянса, от генсекретаря Столтенберга. Рассматриваем два документа в комплексе, с учетом того, что они являются реакцией на проекты договора и соглашения, распространенные нами в декабре 2021 года", – сказал министр.
Решение о дальнейших шагах будет принимать президент России Владимир Путин – ему доложат об ответах США и НАТО на предложения РФ по безопасности после межведомственного согласования.

"После межведомственного согласования будем докладывать президенту, а президент будет принимать решение о наших дальнейших шагах", – заявил Лавров.

США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.
Здание Министерства иностранных дел РФ и Большой Кремлевский дворец. - Sputnik Молдова, 1920, 26.01.2022
МИД России получил письменный ответ от США на предложения в сфере безопасности
Вчера, 19:15
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
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