https://ru.sputnik.md/20220127/medvedev-ukraina-nato-48362130.html

Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках НАТО

Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках НАТО

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ прокомментировал нынешнюю ситуацию на Украине

2022-01-27T14:30+0200

2022-01-27T14:30+0200

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политика

украина

россия

нато

дмитрий медведев

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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Украина сейчас превратилась в игрушку в руках НАТО и прежде всего США, которые используют ее как инструмент геополитического давления на Россию. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ.По его словам, "Украина, как это ни печально звучит для Украины, сама по себе американцам не нужна, да и европейцам не очень нужна"."Но это аргумент в геополитической игре против России и в известной степени даже против Китая, на мой взгляд. Поэтому эта напряженность связана прежде всего с этим, ну а с другой стороны, она связана с тем курсом, который, конечно, проводится руководством Украины в последние годы", – отметил Медведев.Он подчеркнул, что сценарий прямого столкновения России и НАТО из-за Украины был бы самым драматическим, просто катастрофическим, и выразил надежду, что этого никогда не произойдет."Это был бы самый драматический, просто катастрофический сценарий. И я просто надеюсь, что этого никогда не произойдет", – сказал Медведев."Хотя отдельные сумасшедшие, отдельные горячие головы на эту тему рассуждают в странах НАТО и в Соединенных Штатах Америки. Но я рассчитываю, что этого никогда не будет", – добавил он.По мнению Медведева, Украина может не вступать в НАТО, тем не менее на ее территории могут разместить вооружение, прикрываясь двусторонними договоренностями с одной из стран альянса.В этом случае, добавил он, все решения будут приниматься по указанию США. "Мы понимаем, каким образом принимаются решения такого порядка и каким образом вообще используются такие вооруженные силы. Все равно это будет по сути под эгидой НАТО, а решения в НАТО принимаются при использовании контрольного пакета Соединенных Штатов Америки. В значительной степени, по их указанию", – сказал Медведев.Тем не менее зампредседателя Совбеза РФ выразил надежду на то, что спад напряженности на Украине возможен в обозримом будущем. Основной причиной нынешнего положения дел в этой стране является политика, проводимая ее руководством.Медведев отметил, что не разочарован в президенте Украины Владимире Зеленском, так как тот делает ровно то, что должен был делать человек с его уровнем подготовки и профессиональной годности к должности президента.Он выразил надежду, что в конечном счете украинцам "надоест бардак" и они смогут избрать руководство, которое будет проводить политику, направленную на нормальные экономические отношения с Россией."Всегда остается надежда на лучшее – раз, и, во-вторых, так политическая жизнь устроена и вообще мир, что маятник все равно качается туда-обратно. Украинцы – люди близкие нам и очень прагматичные. И я думаю, в конечном счете этот бардак им просто надоест и они должны будут избрать такое руководство, которое будет проводить – нет, не пророссийскую политику, конечно, а проукраинскую политику. Но политику, которая направлена на нормальные экономические отношения с Россией, на достижение разумного баланса по самым разным вопросам, на признание геополитических реалий, включая Крым и целый ряд других вопросов", – сказал Медведев."Я думаю, что рано или поздно это произойдет. Просто в мире никогда не бывало так, чтобы всегда доминировала только одна сила, а у них с 2014 года, как известно, в силу понятных причин, к власти пришли националистически окрашенные силы", – добавил он.Политик отметил, что и ранее писал о том, что нет смысла вести переговоры с нынешним руководством в силу его антироссийской направленности. В качестве примера он привел решение о так называемых коренных народах, о языке, а также неисполнение Минских соглашений по Донбассу.Контакты с нынешним руководством Украины Медведев назвал нецелесообразными, подчеркнув, что бессмысленно вести разговоры "с политиками, которые лгут, не исполняют решения, которые принимают решения, направленные против части собственного населения, которые не исполняют вообще никаких международных обязательств в этом смысле".При этом Медведев подчеркнул, что принимать решение о прямых контактах с нынешним руководством Украины может только президент РФ Владимир Путин."Так что решать, вне всякого сомнения, президенту страны, тут даже обсуждать нечего. Но, мне кажется, он вполне определенно свою позицию тоже высказал недавно", – отметил Медведев.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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