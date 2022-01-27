https://ru.sputnik.md/20220127/mid-rf-sandu-problemy-dvustoronnikh-otnosheniy-48373299.html
В МИД РФ призвали Санду сосредоточиться на решении проблем в двусторонних отношениях
В МИД РФ призвали Санду сосредоточиться на решении проблем в двусторонних отношениях
В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали высказывания Майи Санду о роли России в приднестровском конфликте
2022-01-27T16:31+0200
2022-01-27T16:31+0200
2022-01-27T17:22+0200
общество
россия
молдова
мид
приднестровье
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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Российская сторона призывает руководство Молдовы сосредоточиться на решении проблем в двусторонних отношениях и на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования. Об этом заявил заместитель Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев на брифинге в четверг.Так, представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировал высказывания президента Молдовы Майи Санду о роли России в приднестровском конфликте.Общеизвестно, отметил представитель МИД РФ, что "российские войска туда не направлялись, 14-я армия находилась в регионе со времен Советского Союза и стала той силой, которая остановила массовое кровопролитие".В настоящее время, как подчеркнул Зайцев, российские миротворцы продолжают обеспечивать мир на берегах Днестра. По его словам, "в этом контексте едва ли уместно говорить о том, что ключом к решению приднестровской проблемы является вопрос пребывания в регионе российских войск"."Призываем госпожу Санду и других молдавских партнеров отказаться от далеких от реальности исторических экскурсов и сосредоточиться на решении открытых вопросов российско-молдавских отношений, в том числе искусственно создаваемых Кишиневом проблем, и на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования, включая возобновление диалога с Тирасполем по всем аспектам всеобъемлющего урегулирования", – заявил представитель МИД РФ.Российская сторона, как отметил Зайцев, в свою очередь готова к конструктивному, прагматичному сотрудничеству с Молдовой, с народом которой тесно связывают богатая общая история и тесные культурно-исторические узы.В интервью румынскому телеканалу Pro TV президент Майя Санду заявила, что "война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Республикой Молдова. Силы, которые не хотели, чтобы мы стали независимы от СССР, пытались остановить этот процесс".На просьбу ведущего уточнить, что президент Молдовы имела в виду, говоря о неких "силах", Майя Санду ответила: "Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Республики Молдова".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20220121/deputat-gosdumy-mayya-sandu-segodnya-snova-probila-dno-48231979.html
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россия, молдова, мид, приднестровье
В МИД РФ призвали Санду сосредоточиться на решении проблем в двусторонних отношениях
16:31 27.01.2022 (обновлено: 17:22 27.01.2022)
В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали слова президента Молдовы о событиях на Днестре 30-летней давности.
КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Российская сторона призывает руководство Молдовы сосредоточиться на решении проблем в двусторонних отношениях и на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования. Об этом заявил заместитель Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев на брифинге в четверг.
Так, представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировал высказывания президента Молдовы Майи Санду о роли России в приднестровском конфликте.
"Мы обратили внимание на это интервью президента Молдовы Майи Санду. Упомянутые оценки России в приднестровском конфликте, а я напомню, что Россия является гарантом и посредником в процессе приднестровского урегулирования, не выдерживают критики", – сказал Зайцев.
Общеизвестно, отметил представитель МИД РФ, что "российские войска туда не направлялись, 14-я армия находилась в регионе со времен Советского Союза и стала той силой, которая остановила массовое кровопролитие".
В настоящее время, как подчеркнул Зайцев, российские миротворцы продолжают обеспечивать мир на берегах Днестра. По его словам, "в этом контексте едва ли уместно говорить о том, что ключом к решению приднестровской проблемы является вопрос пребывания в регионе российских войск".
"Призываем госпожу Санду и других молдавских партнеров отказаться от далеких от реальности исторических экскурсов и сосредоточиться на решении открытых вопросов российско-молдавских отношений, в том числе искусственно создаваемых Кишиневом проблем, и на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования, включая возобновление диалога с Тирасполем по всем аспектам всеобъемлющего урегулирования", – заявил представитель МИД РФ.
Российская сторона, как отметил Зайцев, в свою очередь готова к конструктивному, прагматичному сотрудничеству с Молдовой, с народом которой тесно связывают богатая общая история и тесные культурно-исторические узы.
В интервью румынскому телеканалу Pro TV президент Майя Санду заявила, что "война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Республикой Молдова. Силы, которые не хотели, чтобы мы стали независимы от СССР, пытались остановить этот процесс".
На просьбу ведущего уточнить, что президент Молдовы имела в виду, говоря о неких "силах", Майя Санду ответила: "Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Республики Молдова".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.
В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.