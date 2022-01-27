https://ru.sputnik.md/20220127/mid-rf-sandu-problemy-dvustoronnikh-otnosheniy-48373299.html

В МИД РФ призвали Санду сосредоточиться на решении проблем в двусторонних отношениях

В МИД РФ призвали Санду сосредоточиться на решении проблем в двусторонних отношениях

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали высказывания Майи Санду о роли России в приднестровском конфликте

2022-01-27T16:31+0200

2022-01-27T16:31+0200

2022-01-27T17:22+0200

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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Российская сторона призывает руководство Молдовы сосредоточиться на решении проблем в двусторонних отношениях и на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования. Об этом заявил заместитель Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев на брифинге в четверг.Так, представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировал высказывания президента Молдовы Майи Санду о роли России в приднестровском конфликте.Общеизвестно, отметил представитель МИД РФ, что "российские войска туда не направлялись, 14-я армия находилась в регионе со времен Советского Союза и стала той силой, которая остановила массовое кровопролитие".В настоящее время, как подчеркнул Зайцев, российские миротворцы продолжают обеспечивать мир на берегах Днестра. По его словам, "в этом контексте едва ли уместно говорить о том, что ключом к решению приднестровской проблемы является вопрос пребывания в регионе российских войск"."Призываем госпожу Санду и других молдавских партнеров отказаться от далеких от реальности исторических экскурсов и сосредоточиться на решении открытых вопросов российско-молдавских отношений, в том числе искусственно создаваемых Кишиневом проблем, и на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования, включая возобновление диалога с Тирасполем по всем аспектам всеобъемлющего урегулирования", – заявил представитель МИД РФ.Российская сторона, как отметил Зайцев, в свою очередь готова к конструктивному, прагматичному сотрудничеству с Молдовой, с народом которой тесно связывают богатая общая история и тесные культурно-исторические узы.В интервью румынскому телеканалу Pro TV президент Майя Санду заявила, что "война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Республикой Молдова. Силы, которые не хотели, чтобы мы стали независимы от СССР, пытались остановить этот процесс".На просьбу ведущего уточнить, что президент Молдовы имела в виду, говоря о неких "силах", Майя Санду ответила: "Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Республики Молдова".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20220121/deputat-gosdumy-mayya-sandu-segodnya-snova-probila-dno-48231979.html

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россия, молдова, мид, приднестровье