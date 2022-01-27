https://ru.sputnik.md/20220127/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-48381145.html

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2022-01-27T20:07+0200

2022-01-27T20:07+0200

2022-01-27T20:40+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 5366 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.В том числе зарегистрировано 34 случая "импорта" инфекции: девять – из Румынии, семь – из России, четыре – из Италии, по три — из Германии и Украины, два — из Египта, по одному — из Бельгии, США, Турции, Грузии, Албании и Нидерландов.За минувшие сутки проведено 17 065 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 428 934.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 392 случая инфицирования: 110 – у врачей, 190 – у медсестер, 92 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 2830 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 233 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 36 человек).В то же время за сутки выздоровели 1618 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 376 491.Минздрав сообщает о 16 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 600.

https://ru.sputnik.md/20220127/v-orgeevskom-rayone-rezko-vyroslo-chislo-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-48380657.html

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2022

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в молдове, минздрав, статистика