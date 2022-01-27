https://ru.sputnik.md/20220127/mir-za-sutki-serebro-dlya-moldovy-kazanova-iz-primorya-batareyki-iz-masok-48352495.html

Мир за сутки: "серебро" для Молдовы, Казанова из Приморья и батарейки из масок

Мир за сутки: "серебро" для Молдовы, Казанова из Приморья и батарейки из масок

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

2022-01-27T08:46+0200

2022-01-27T08:46+0200

2022-01-27T09:23+0200

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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Биатлонистка Алина Стремоус завоевала для Молдовы серебряную медаль на чемпионате Европы в Германии в индивидуальной гонке на 15 километров, сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) РМ.Алина Стремоус дебютирует на Олимпиаде в Пекине 5 февраля в смешанной эстафете. В этот день также примут участие еще 3 биатлониста Республики Молдова: Михаил Усов, Максим Макаров и Алла Гиленко.Российская спортсменка Алина Стремоус приняла решение выступать за сборную Молдовы в 2020 году, тогда же она получила и гражданство РМ.Казанова на "Земле леопарда"Национальный парк "Земля леопарда" сообщил, что дальневосточный леопард, которого недавно сняли на видео в Приморье, получил имя Казанова, передает РИА Новости.Хищника две недели назад заметили восточнее Транссибирской магистрали. Ему присвоили персональный идентификационный номер — Leo 224M. Право выбрать имя леопарду получил фотограф Игорь Метельский, который и запечатлел хищника с помощью фотоловушек в охотхозяйстве "Северная" в Надеждинском районе."Имя Казанова в значении "новый дом" (от итальянского casa nova. — прим. ред.) стало символичным. Леопард-сенсация был отмечен в местах, в которых его сородичи не фиксировались уже больше 50 лет", — рассказали в нацпарке.Уникальные снимки стали важным вкладом в дело изучения и сохранения популяции этих животных, поэтому Метельский стал Хранителем леопарда. Обладающие таким статусом люди занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами леопардов уже стали телеведущий Николай Дроздов, актеры Памела Андерсон, Стивен Сигал, другие знаменитости.Ученые говорят, что сейчас хищник уже сравнительно близко подошел к Уссурийскому заповеднику — территория рассматривается как подходящая для реинтродукции этого вида.По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живут 110 взрослых дальневосточных леопардов.Из использованных масок можно делать аккумуляторы, утверждают ученыеНовую технологию получения экономичных аккумуляторов из использованных медицинских масок и лекарственных упаковок разработали ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" совместно с коллегами из США и Мексики, передает РИА Новости.Авторы утверждают, что технология позволит превратить в сырье отходы, которые сложно утилизировать. Исследование опубликовано в журнале Journal of Energy Storage.Исследователи НИТУ "МИСиС" сообщили, что во время пандемии коронавируса жители планеты ежемесячно используют более 130 миллиардов масок, которые превращаются в сотни тонн полимерных отходов. При их сжигании выделяются токсичные газы, поэтому задача переработки этих отходов приобретает особое значение.Новая технология позволяет получить тонкие, гибкие, дешевые батареи, которые за счет низкой себестоимости могут быть и одноразовыми. Они превосходят по ряду параметров более тяжелые, покрытые металлом традиционные аккумуляторы, производство которых требует больше расходов. Новые батареи, по словам авторов разработки, можно будет использовать в бытовых устройствах, от часов до светильников, пишет источник.По сравнению с традиционными аналогами новые аккумуляторы обладают высокой плотностью запасенной энергии и электрической емкостью.Исследователи также планируют использовать новую технологию для производства батарей для электромобилей и солнечных электростанций.

https://ru.sputnik.md/20210809/rost-prodazha-elektromobili-43739036.html

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