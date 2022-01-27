https://ru.sputnik.md/20220127/moldova-pamyat-zhertv-kholokosta-48370343.html

В Молдове почтили память жертв Холокоста

В Молдове почтили память жертв Холокоста

Представители молдавской власти и общественность собрались на месте памяти жертвам Холокоста.

2022-01-27T16:59+0200

2022-01-27T16:59+0200

2022-01-27T17:03+0200

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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. На столичном Мемориале жертвам фашизма прошел митинг-реквием по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. На мероприятии присутствовали президент Майя Санду, премьер-министр Наталья Гаврилица, министры и депутаты.Также присутствовал посол России в Молдове Олег Васнецов и другие представители дипломатических миссий. Почтили память жертв Холокоста и представители еврейской общины в Молдове.По ее словам, Холокост не значит только события в Аушвице, Бухенвальде, Бабьем Яру или Треблинке, – это также более сотни тысяч евреев из Молдовы, Румынии, Украины и других стран. Санду отметила, что и спустя десятки лет невозможно понять, как были возможны подобные преступления против человечества. По мнению президента, это болезненный вопрос, который каждый должен задавать себе, для того, чтобы не допустить повторения истории.Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица отметила, человеческие потери того времени стали огромной трагедией для всего мира."Это большая трагедия для общин евреев и ромов, которые жили веками на наших землях и были частью молдавской культуры", – отметила Гаврилица.Премьер уверена, что необходимо предпринимать все возможное, чтобы не позволить забыть эти трагические события ушедших лет, дополнительно изучать все произошедшее, чтобы не допустить повторения преступлений.Память в МолдовеЕжегодно 27 января весь мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. Те ужасающие своей жестокостью события происходили во время Второй мировой войны и на оккупированной нацистами молдавской земле.Порядка 300 тысяч евреев и около 50 тысяч ромов были уничтожены фашистским режимом на территории Молдовы, общее же число людей, замученных и уничтоженных фашистами в оккупированной республике, составило порядка 570 тысяч.Сегодня у Молдовы нет официальной программы по увековечиванию памяти о событиях Холокоста, на правительственном уровне последняя из них истекла еще в 2019 году, однако сейчас на уровне кабмина заявили о необходимости внесения правок в учебник по истории румын и дополнений в дидактическое пособие с подробной информацией о Холокосте.

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, холокост