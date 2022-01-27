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В Молдове почтили память жертв Холокоста
16:59 27.01.2022 (обновлено: 17:03 27.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausВ Молдове почтили память жертв Холокоста
© Sputnik / Mihai Caraus
Представители молдавской власти и общественные деятели собрались на столичном Мемориале жертвам фашизма.
КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. На столичном Мемориале жертвам фашизма прошел митинг-реквием по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. На мероприятии присутствовали президент Майя Санду, премьер-министр Наталья Гаврилица, министры и депутаты.
Также присутствовал посол России в Молдове Олег Васнецов и другие представители дипломатических миссий. Почтили память жертв Холокоста и представители еврейской общины в Молдове.
"В этот день мы вспоминаем жертв Холокоста – шесть миллионов евреев, из которых 1,5 миллиона – дети. Это были также сотни ромов и люди определенных политических взглядов, отличных от существовавшего режима. К несчастью, Холокост оставил кровавый след и в истории нашего народа", – заявила президент Молдовы Майя Санду.
По ее словам, Холокост не значит только события в Аушвице, Бухенвальде, Бабьем Яру или Треблинке, – это также более сотни тысяч евреев из Молдовы, Румынии, Украины и других стран.
© Sputnik / Mihai CarausВ Молдове почтили память жертв Холокоста
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© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове почтили память жертв Холокоста
© Sputnik / Mihai CarausВ Молдове почтили память жертв Холокоста
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© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове почтили память жертв Холокоста
© Sputnik / Mihai CarausВ Молдове почтили память жертв Холокоста
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© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове почтили память жертв Холокоста
© Sputnik / Mihai CarausВ Молдове почтили память жертв Холокоста
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© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове почтили память жертв Холокоста
© Sputnik / Mihai CarausВ Молдове почтили память жертв Холокоста
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© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове почтили память жертв Холокоста
© Sputnik / Mihai CarausВ Молдове почтили память жертв Холокоста
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© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове почтили память жертв Холокоста
© Sputnik / Mihai CarausВ Молдове почтили память жертв Холокоста
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© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове почтили память жертв Холокоста
© Sputnik / Mihai Carausцветы
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© Sputnik / Mihai Caraus
цветы
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© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове почтили память жертв Холокоста
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© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове почтили память жертв Холокоста
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© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове почтили память жертв Холокоста
4/8
© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове почтили память жертв Холокоста
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© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове почтили память жертв Холокоста
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© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове почтили память жертв Холокоста
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© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове почтили память жертв Холокоста
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© Sputnik / Mihai Caraus
цветы
Санду отметила, что и спустя десятки лет невозможно понять, как были возможны подобные преступления против человечества. По мнению президента, это болезненный вопрос, который каждый должен задавать себе, для того, чтобы не допустить повторения истории.
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица отметила, человеческие потери того времени стали огромной трагедией для всего мира.
"Это большая трагедия для общин евреев и ромов, которые жили веками на наших землях и были частью молдавской культуры", – отметила Гаврилица.
© Sputnik / Mihai CarausВ Молдове почтили память жертв Холокоста
В Молдове почтили память жертв Холокоста
© Sputnik / Mihai Caraus
Премьер уверена, что необходимо предпринимать все возможное, чтобы не позволить забыть эти трагические события ушедших лет, дополнительно изучать все произошедшее, чтобы не допустить повторения преступлений.
Память в Молдове
Ежегодно 27 января весь мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. Те ужасающие своей жестокостью события происходили во время Второй мировой войны и на оккупированной нацистами молдавской земле.
Порядка 300 тысяч евреев и около 50 тысяч ромов были уничтожены фашистским режимом на территории Молдовы, общее же число людей, замученных и уничтоженных фашистами в оккупированной республике, составило порядка 570 тысяч.
Сегодня у Молдовы нет официальной программы по увековечиванию памяти о событиях Холокоста, на правительственном уровне последняя из них истекла еще в 2019 году, однако сейчас на уровне кабмина заявили о необходимости внесения правок в учебник по истории румын и дополнений в дидактическое пособие с подробной информацией о Холокосте.