https://ru.sputnik.md/20220127/moldova-poluchit-finansovuyu-pomosch-otkuda-postupyat-dengi-48347942.html

Молдова получит финансовую помощь: откуда поступят деньги

Молдова получит финансовую помощь: откуда поступят деньги

Средства предназначены для развития разных областей.

2022-01-27T07:30+0200

2022-01-27T07:30+0200

2022-01-27T07:30+0200

общество

в молдове

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деньги

румыния

молдова

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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Молдова получит 100 миллионов евро в качестве безвозмездной финансовой помощи для реализации проектов в ключевых секторах страны. Средства предоставит правительство Румынии. Проект соглашения был утвержден министрами на заседании. На основании Соглашения Румыния и Молдова будут развивать сотрудничество в следующих областях: энергетика, транспортная инфраструктура, охрана окружающей среды и борьба с изменением климата, общественные работы и инфраструктура, поддержка малых и средних предприятий, независимость СМИ, реформа государственного управления, внутренние дела, здравоохранение, образование, культура и наследие, исследования и туризм. Реализованные проекты будут способствовать развитию стратегического партнерства для европейской интеграции Молдовы, продвижению процесса реформ, а также улучшению условий жизни в стране. Это соглашение будет подписано в ходе совместного заседания правительств Молдовы и Румынии, запланированного на 11 февраля текущего года.

https://ru.sputnik.md/20220121/rumyniya-i-moldova-budut-priznavat-diplomy-i-uchenye-zvaniya-obeikh-stran-48220239.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, помощь, деньги, румыния, молдова