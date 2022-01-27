https://ru.sputnik.md/20220127/moldova-poluchit-finansovuyu-pomosch-otkuda-postupyat-dengi-48347942.html
Молдова получит финансовую помощь: откуда поступят деньги
Молдова получит финансовую помощь: откуда поступят деньги
Средства предназначены для развития разных областей.
2022-01-27T07:30+0200
2022-01-27T07:30+0200
2022-01-27T07:30+0200
общество
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помощь
деньги
румыния
молдова
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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Молдова получит 100 миллионов евро в качестве безвозмездной финансовой помощи для реализации проектов в ключевых секторах страны. Средства предоставит правительство Румынии. Проект соглашения был утвержден министрами на заседании. На основании Соглашения Румыния и Молдова будут развивать сотрудничество в следующих областях: энергетика, транспортная инфраструктура, охрана окружающей среды и борьба с изменением климата, общественные работы и инфраструктура, поддержка малых и средних предприятий, независимость СМИ, реформа государственного управления, внутренние дела, здравоохранение, образование, культура и наследие, исследования и туризм. Реализованные проекты будут способствовать развитию стратегического партнерства для европейской интеграции Молдовы, продвижению процесса реформ, а также улучшению условий жизни в стране. Это соглашение будет подписано в ходе совместного заседания правительств Молдовы и Румынии, запланированного на 11 февраля текущего года.
https://ru.sputnik.md/20220121/rumyniya-i-moldova-budut-priznavat-diplomy-i-uchenye-zvaniya-obeikh-stran-48220239.html
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в молдове, помощь, деньги, румыния, молдова
Молдова получит финансовую помощь: откуда поступят деньги
Средства предназначены для развития нескольких областей.
КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Молдова получит 100 миллионов евро в качестве безвозмездной финансовой помощи для реализации проектов в ключевых секторах страны. Средства предоставит правительство Румынии.
Проект соглашения был утвержден министрами на заседании.
На основании Соглашения Румыния и Молдова будут развивать сотрудничество в следующих областях: энергетика, транспортная инфраструктура, охрана окружающей среды и борьба с изменением климата, общественные работы и инфраструктура, поддержка малых и средних предприятий, независимость СМИ, реформа государственного управления, внутренние дела, здравоохранение, образование, культура и наследие, исследования и туризм.
Реализованные проекты будут способствовать развитию стратегического партнерства для европейской интеграции Молдовы, продвижению процесса реформ, а также улучшению условий жизни в стране.
Это соглашение будет подписано в ходе совместного заседания правительств Молдовы и Румынии, запланированного на 11 февраля текущего года.