https://ru.sputnik.md/20220127/moldovagaz-potrebiteli-nedoplatili-za-gaz-pochti-27-milliarda-leev-48362478.html

"Молдовагаз": потребители "недоплатили" за газ почти 2,7 миллиарда леев

"Молдовагаз": потребители "недоплатили" за газ почти 2,7 миллиарда леев

Руководство "Молдовагаз" признает, что в ноябре попросило слишком низкий тариф.

2022-01-27T12:24+0200

2022-01-27T12:24+0200

2022-01-27T12:57+0200

молдовагаз

вадим чебан

экономика

в молдове

тариф

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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. "Молдовагаз" накопил 2,7 миллиарда леев негативных тарифных отклонений, 25% из которых включены в тариф, который компания требует применять с января 2022 года. В случае если тариф не будет повышен, то за первый квартал 2022 года "Молдовагаз" накопит еще около 115 миллионов долларов долга перед "Газпромом". Об этом во время пресс-конференции в четверг заявил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.Около 3,4% в тарифе, который "Молдовагаз" запросил у НАРЭ, составляют тарифные отклонения, которые компания должна компенсировать за счет потребителя. 84,7% из тарифа — закупочная цена газа и около 12% тарифа — расходы на транспортировку газа.По данным "Молдовагаза", компания к ноябрю уже накопила 1,4 миллиарда леев отклонений из-за высокой закупочной цены на газ, но не стала включать эти отклонения в тариф в ноябре.В "Молдовагазе" заявили, что из-за роста закупочной цены на газ с ноября 2021 года компания накопила еще 1,2 миллиарда леев тарифных отклонений. Общая сумма отклонений составляет 2,65 миллиарда леев.В ходе пресс-конференции глава предприятия Вадим Чебан отметил, что даже в случае снижения закупочной цены на газ для Молдовы компания не будет требовать снижения тарифа, пока не покроет все тарифные отклонения.Напомним, АО "Молдовагаз" направило в НАРЭ запрос на повышение среднего тарифа на поставку газа конечным потребителям с 10 196 леев до 14 437 леев за тысячу кубометров. С учетом НДС стоимость тысячи кубометров природного газа составит 15,59 лея.Решение о повышении тарифов компания объясняет значительным повышением закупочных цен на природный газ. В "Молдовагазе" уточняют, что решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.Ранее глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявлял о том, что "Молдовагаз" продает газ потребителям себе в убыток и вынужден искать коммерческие решения для преодоления кризисной ситуации. Таким решением может быть обращение к Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ) с просьбой пересмотреть тариф.Новые тарифы должны вступить в силу с 1 января 2022 года. Тариф на природный газ по регулируемым ценам утверждается НАРЭ в рамках открытого заседания.

https://ru.sputnik.md/20220121/moldovagaz-nare-povysit-tarif-prirodnyy-gaz-48208770.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

молдовагаз, вадим чебан, в молдове, тариф