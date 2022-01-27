https://ru.sputnik.md/20220127/moldovagaz-veroyatnost-podpisaniya-novogo-kontrakt-gazprom-48375529.html

В "Молдовагазе" не исключили возможность подписания нового контракта с "Газпромом"

В "Молдовагазе" не исключили возможность подписания нового контракта с "Газпромом"

Глава "Молдовагаз" допустил возможность заключения нового договора с "Газпромом" из-за накопившихся поправок.

2022-01-27T18:18+0200

2022-01-27T18:18+0200

2022-01-27T18:18+0200

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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан не исключил возможность подписания нового договора с "Газпромом", заявление было сделано на пресс-конференции в четверг.Чебан отметил, что переговоры по подписанию нового договора могут начаться весной, но это не будет принципиально новый контракт.Глава "Молдовагаза" уточнил, что в таком случае контракт просто будет подписан в новой редакции, с учетом тех же условий. "У Молдовы хорошие условия контракта с "Газпромом", они могут быть перенесены в новый контракт", - добавил Чебан. В то же время Чебан подчеркнул, что в данный момент "Газпром" является единственным поставщиком газа в регионе, и у Молдовы нет альтернатив."На данном этапе в регионе нет альтернативных поставщиков газа кроме "Газпрома", никто не сможет поставлять нам необходимый объем газа. Возможно, в будущем на рынке появится новый трейдер, однако говорить об этом преждевременно. "Газпром" сейчас полностью покрывает потребности Молдовы", - сказал Чебан.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.

https://ru.sputnik.md/20220127/glava-moldovagaz-formula-zakupki-gaza-48365843.html

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