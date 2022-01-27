https://ru.sputnik.md/20220127/moldovagaz-zakupochnaya-tsena-gaz-2022-god-48367692.html
В "Молдовагазе" назвали закупочную цену на газ в 2022 году
В "Молдовагазе" назвали закупочную цену на газ в 2022 году
Какая цена будет на газ в 2022 году и сможет ли "Молдовагаз" оплачивать покупку голубого топлива без проблем.
2022-01-27T15:44+0200
2022-01-27T15:44+0200
2022-01-27T16:07+0200
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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Компания "Молдовагаз" ожидает, что закупочная цена газа в 2022 году в среднем составит 620 долларов за тысячу кубометров. Эта сумма включена в расчет нового тарифа, заявил на пресс-конференции глава компании Вадим Чебан. Напомним, "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому" и аванса за предстоящий месяц потребления, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров.В связи с этим парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней. За это время планируется повысить тариф на газ для конечных потребителей, что в дальнейшем упростит "Молдовагазу" оплату поставок топлива. Ранее средства, поступавшие от оплаты счетов потребителями, не покрывали всех расходов компании на закупку газа. "Молдовагаз" обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с просьбой повысить тариф на газ для потребителей в Молдовы с 9227 до 13 418 леев за тысячу кубометров.По мнению главы "Молдовагаза", подобные расчеты могут помочь компании и потребителям не опасаться прекращения поставок в будущем. Если новый тариф вступит в силу задним числом с 1 января, то компания в феврале своими силами сможет полностью погасить очередной ежемесячный платеж "Газпрому".
https://ru.sputnik.md/20220113/andrey-spynu-nazval-formulu-rascheta-tseny-na-gaz-dlya-moldovy-47985380.html
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в молдове, молдова, газпром, молдовагаз, вадим чебан
В "Молдовагазе" назвали закупочную цену на газ в 2022 году
15:44 27.01.2022 (обновлено: 16:07 27.01.2022)
Какой будет цена на газ в 2022 году и сможет ли "Молдовагаз" оплачивать покупку голубого топлива.
КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Компания "Молдовагаз" ожидает, что закупочная цена газа в 2022 году в среднем составит 620 долларов за тысячу кубометров. Эта сумма включена в расчет нового тарифа, заявил на пресс-конференции глава компании Вадим Чебан.
"У нас есть право включить все финансовые отклонения в тариф, но мы понимаем, что это приведет к серьезным последствиям для населения. Мы включили в расчет нового тарифа закупочную цену газа на весь год, мы полагаем, что средняя цена будет около 620 долларов", – сказал Чебан.
Напомним, "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому" и аванса за предстоящий месяц потребления, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров.
В связи с этим парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней. За это время планируется повысить тариф на газ для конечных потребителей, что в дальнейшем упростит "Молдовагазу" оплату поставок топлива. Ранее средства, поступавшие от оплаты счетов потребителями, не покрывали всех расходов компании на закупку газа.
"Молдовагаз" обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с просьбой повысить тариф на газ для потребителей в Молдовы с 9227 до 13 418 леев за тысячу кубометров.
По мнению главы "Молдовагаза", подобные расчеты могут помочь компании и потребителям не опасаться прекращения поставок в будущем. Если новый тариф вступит в силу задним числом с 1 января, то компания в феврале своими силами сможет полностью погасить очередной ежемесячный платеж "Газпрому".