https://ru.sputnik.md/20220127/mozhet-li-gagauziya-poluchat-gaz-obkhod-kishinev-48359712.html

Может ли Гагаузия получать газ в обход Кишинева: ответ главы АО "Молдовагаз"

Может ли Гагаузия получать газ в обход Кишинева: ответ главы АО "Молдовагаз"

Смогут ли гагаузские власти наладить поставки газа в автономию без участия властей Кишинева, ответил Вадим Чебан.

2022-01-27T11:50+0200

2022-01-27T11:50+0200

2022-01-27T12:35+0200

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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан допустил возможность поставок газа в АТО Гагаузию в обход Кишинева. Заявление было сделано на пресс-конференции в четверг в ответ на вопрос корреспондента Sputnik Молдова. Чебан также объяснил, каким образом подобный механизм мог бы работать. "Должна быть создана компания, которая будет отдельным поставщиком в Гагаузии, и все потребители "Молдовагаз" в Гагаузии должны перейти к другому поставщику. И технически эта компания должна работать на свободном рынке газа. То есть резервировать мощность на границе, платить транспортный тариф, платить распределительный тариф. Если способны - в чем проблема? Рынок свободный и любой поставщик может договориться с кем хочет", - объяснил глава "Молдовагаз".Он добавил, что этот вопрос требует дополнительного изучения. "Думаю, коллегам из Гагаузии нужно изучить очень внимательно, как работает рынок природного газа не только в Молдове, но и в других странах", - уточнил Чебан. Ранее в Гагаузии заявили о намерении напрямую вести переговоры с "Газпромом" в обход Кишинева. Так, на заседании в Комрате 25 января законодатели автономии проголосовали за создание комиссии, которая отправится на переговоры с "Газпромом" в Москву.Одновременно эта группа собирается вести переговоры с правительством Гаврилицы и президентом Майей Санду.

https://ru.sputnik.md/20220125/gagauziya-gazprom-kishinev-48316767.html

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