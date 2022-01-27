https://ru.sputnik.md/20220127/nare-tseny-toplivo-podorozhanie-48356483.html
НАРЭ публикует цены на топливо на пятницу: снова подорожание
НАРЭ публикует цены на топливо на пятницу: снова подорожание
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на пятницу.
2022-01-27T12:04+0200
2022-01-27T12:04+0200
2022-01-27T12:04+0200
общество
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цены на топливо
нарэ
бензин
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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 28 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на девять банов, до 22,94 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на восемь банов, до 19,90 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20220123/vadim-cheban-vliyanie-metana-na-rynok-motornogo-topliva-v-moldove---nichtozhno-48248443.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин
НАРЭ публикует цены на топливо на пятницу: снова подорожание
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на пятницу.
КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 28 января.
Так, цена на 95-й бензин повысится на девять банов, до 22,94 лея за литр.
Цена на дизтопливо вырастет на восемь банов, до 19,90 лея за литр.
Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.