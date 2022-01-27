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https://ru.sputnik.md/20220127/nuland-ssha-gotovy-k-prodolzheniyu-dialoga-s-rossiey-48383678.html
Нуланд: США готовы к продолжению диалога с Россией
Нуланд: США готовы к продолжению диалога с Россией
Американская сторона готова продолжать переговоры с Россией как в двустороннем формате, так и на площадках НАТО, ОБСЕ
2022-01-27T23:11+0200
2022-01-27T23:11+0200
россия
сша
диалог
виктория нуланд
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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Американская сторона готова продолжать переговоры с Россией как в двустороннем формате, так и на площадках НАТО, ОБСЕ, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает РИА Новости."Россия получила ответы вчера. Они сказали нам, что им нужно немного времени, чтобы их изучить. Так что теперь мяч на их стороне, но мы готовы к переговорам – в двустороннем формате, НАТО-Россия, ОБСЕ, как только они будут готовы", - сказала Нуланд на брифинге.Также Нулад добавила, что США будут использовать любую возможность для достижения решения с Россией дипломатическим путем."Мы дипломаты, что делает нас оптимистами. Это значит, что мы исчерпаем все возможности для решения этого дипломатическим путем, путем переговоров", - сказала Нуланд, отвечая на вопрос о том, есть ли шанс на дипломатический прорыв в диалоге с Москвой.В среду Вашингтон передал Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В госдепартамент выразили надежду, что они не будут опубликованы и останутся предметом дипломатических переговоров между двумя сторонами.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ru.sputnik.md/20220127/otvet-ssha-nato-predlozheniya-rf--problemy-bezopasnosti-48377844.html
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россия, сша, диалог, виктория нуланд

Нуланд: США готовы к продолжению диалога с Россией

23:11 27.01.2022
© AP Photo / Vadim GhirdaВиктория Нуланд
Виктория Нуланд - Sputnik Молдова, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
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США будут использовать любую возможность для достижения решения с Россией дипломатическим путем.
КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Американская сторона готова продолжать переговоры с Россией как в двустороннем формате, так и на площадках НАТО, ОБСЕ, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает РИА Новости.

"Россия получила ответы вчера. Они сказали нам, что им нужно немного времени, чтобы их изучить. Так что теперь мяч на их стороне, но мы готовы к переговорам – в двустороннем формате, НАТО-Россия, ОБСЕ, как только они будут готовы", - сказала Нуланд на брифинге.
Также Нулад добавила, что США будут использовать любую возможность для достижения решения с Россией дипломатическим путем.

"Мы дипломаты, что делает нас оптимистами. Это значит, что мы исчерпаем все возможности для решения этого дипломатическим путем, путем переговоров", - сказала Нуланд, отвечая на вопрос о том, есть ли шанс на дипломатический прорыв в диалоге с Москвой.

В среду Вашингтон передал Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В госдепартамент выразили надежду, что они не будут опубликованы и останутся предметом дипломатических переговоров между двумя сторонами.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Норвежские солдаты батальона усиленного передового присутствия НАТО - Sputnik Молдова, 1920, 27.01.2022
Ответ США и НАТО на предложения РФ – попытка "заболтать" проблемы безопасности
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