https://ru.sputnik.md/20220127/ocheredi-kpp-leushen-albitsa-48355697.html
Столпотворение на КПП Леушень-Албица: что происходит на границе с Румынией
Столпотворение на КПП Леушень-Албица: что происходит на границе с Румынией
Большие очереди на границе сформировались после технических неполадок в оборудовании.
2022-01-27T10:02+0200
2022-01-27T10:02+0200
2022-01-27T10:16+0200
общество
в молдове
кпп
очереди на границе
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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Затрудненное движение транспорта наблюдается на контрольно-пропускном пункте Леушень-Албица. Большая очередь из порядка 40 единиц транспорта собралась на выезде из страны. Об этом сообщили в Пограничной полиции. Как отметили в ведомстве, такая ситуация возникла из-за технических неполадок, которые были зарегистрированы утром. В Погранполиции уточнили, что специалисты активно работали над устранением поломок и возвращением к обычному движению на границе. По данным Погранполиции, технические неполадки к настоящему времени устранены. В то же время интенсивное движение транспорта наблюдается на других КПП - Скулень-Скулень и Джурджулешты-Галаць.Большое количество транспорта наблюдается на пунктах выезда из страны. Путешественникам рекомендуется выбирать другие КПП для более быстро проезда границы.
https://ru.sputnik.md/20220125/kpp-moldova-ochered-48294655.html
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в молдове, кпп, очереди на границе
Столпотворение на КПП Леушень-Албица: что происходит на границе с Румынией
10:02 27.01.2022 (обновлено: 10:16 27.01.2022)
Большие очереди на границе Молдовы с Румынией сформировались из-за технических неполадок на таможне.
КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Затрудненное движение транспорта наблюдается на контрольно-пропускном пункте Леушень-Албица. Большая очередь из порядка 40 единиц транспорта собралась на выезде из страны. Об этом сообщили в Пограничной полиции.
Как отметили в ведомстве, такая ситуация возникла из-за технических неполадок, которые были зарегистрированы утром.
В Погранполиции уточнили, что специалисты активно работали над устранением поломок и возвращением к обычному движению на границе.
"Были открыты дополнительные полосы, предназначенные для пересечения границы на выезде из страны и в обратном направлении, в том числе увеличено количество сотрудников полиции", - уточнили в ведомстве.
По данным Погранполиции, технические неполадки к настоящему времени устранены.
В то же время интенсивное движение транспорта наблюдается на других КПП - Скулень-Скулень и Джурджулешты-Галаць.
Большое количество транспорта наблюдается на пунктах выезда из страны. Путешественникам рекомендуется выбирать другие КПП для более быстро проезда границы.