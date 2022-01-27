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Столпотворение на КПП Леушень-Албица: что происходит на границе с Румынией
Столпотворение на КПП Леушень-Албица: что происходит на границе с Румынией
Большие очереди на границе сформировались после технических неполадок в оборудовании.
2022-01-27T10:02+0200
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общество
в молдове
кпп
очереди на границе
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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Затрудненное движение транспорта наблюдается на контрольно-пропускном пункте Леушень-Албица. Большая очередь из порядка 40 единиц транспорта собралась на выезде из страны. Об этом сообщили в Пограничной полиции. Как отметили в ведомстве, такая ситуация возникла из-за технических неполадок, которые были зарегистрированы утром. В Погранполиции уточнили, что специалисты активно работали над устранением поломок и возвращением к обычному движению на границе. По данным Погранполиции, технические неполадки к настоящему времени устранены. В то же время интенсивное движение транспорта наблюдается на других КПП - Скулень-Скулень и Джурджулешты-Галаць.Большое количество транспорта наблюдается на пунктах выезда из страны. Путешественникам рекомендуется выбирать другие КПП для более быстро проезда границы.
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Александрина Киртоакэ
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в молдове, кпп, очереди на границе

Столпотворение на КПП Леушень-Албица: что происходит на границе с Румынией

10:02 27.01.2022 (обновлено: 10:16 27.01.2022)
© Photo : Facebook / Poliţia de FrontierăПробка на КПП в Леушенах
Пробка на КПП в Леушенах - Sputnik Молдова, 1920, 27.01.2022
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
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Все материалы
Большие очереди на границе Молдовы с Румынией сформировались из-за технических неполадок на таможне.
КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Затрудненное движение транспорта наблюдается на контрольно-пропускном пункте Леушень-Албица. Большая очередь из порядка 40 единиц транспорта собралась на выезде из страны. Об этом сообщили в Пограничной полиции.
Как отметили в ведомстве, такая ситуация возникла из-за технических неполадок, которые были зарегистрированы утром.
В Погранполиции уточнили, что специалисты активно работали над устранением поломок и возвращением к обычному движению на границе.
"Были открыты дополнительные полосы, предназначенные для пересечения границы на выезде из страны и в обратном направлении, в том числе увеличено количество сотрудников полиции", - уточнили в ведомстве.
По данным Погранполиции, технические неполадки к настоящему времени устранены.
В то же время интенсивное движение транспорта наблюдается на других КПП - Скулень-Скулень и Джурджулешты-Галаць.
Большое количество транспорта наблюдается на пунктах выезда из страны. Путешественникам рекомендуется выбирать другие КПП для более быстро проезда границы.
Vama Palanca - Sputnik Молдова, 1920, 25.01.2022
Общество
Длинные очереди из фур образовались на двух КПП Молдовы
25 января, 12:02
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