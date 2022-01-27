https://ru.sputnik.md/20220127/ocheredi-kpp-leushen-albitsa-48355697.html

Столпотворение на КПП Леушень-Албица: что происходит на границе с Румынией

Столпотворение на КПП Леушень-Албица: что происходит на границе с Румынией

Большие очереди на границе сформировались после технических неполадок в оборудовании.

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общество

в молдове

кпп

очереди на границе

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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Затрудненное движение транспорта наблюдается на контрольно-пропускном пункте Леушень-Албица. Большая очередь из порядка 40 единиц транспорта собралась на выезде из страны. Об этом сообщили в Пограничной полиции. Как отметили в ведомстве, такая ситуация возникла из-за технических неполадок, которые были зарегистрированы утром. В Погранполиции уточнили, что специалисты активно работали над устранением поломок и возвращением к обычному движению на границе. По данным Погранполиции, технические неполадки к настоящему времени устранены. В то же время интенсивное движение транспорта наблюдается на других КПП - Скулень-Скулень и Джурджулешты-Галаць.Большое количество транспорта наблюдается на пунктах выезда из страны. Путешественникам рекомендуется выбирать другие КПП для более быстро проезда границы.

https://ru.sputnik.md/20220125/kpp-moldova-ochered-48294655.html

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2022

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в молдове, кпп, очереди на границе