https://ru.sputnik.md/20220127/organ-nepodkupnosti-obyski-glavy-48369491.html

В Органе по неподкупности отреагировали на обыски у главы ведомства

В Органе по неподкупности отреагировали на обыски у главы ведомства

Глава Нацоргана по неподкупности после проведенных в четверг утром обысков осталась в офисе и продолжает работать..

2022-01-27T14:57+0200

2022-01-27T14:57+0200

2022-01-27T14:57+0200

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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Следственные действия, проведенные в четверг в доме председателя Национального органа по неподкупности (НОН) Родики Анточ и в офисе учреждения, проходят в рамках уголовного процесса, который был начат по информации, появившейся в публичном пространстве. Об этом сообщила пресс-секретарь НОН Мария Дастик на странице учреждения в Facebook.По данным пресс-секретаря НОН, в ходе этого уголовного процесса председателю учреждения не было предъявлено каких-либо обвинений. При этом уточняется, что и НОН, и глава ведомства сотрудничали с прокурорами и предоставили им все необходимые документы. Как говорится в сообщении пресс-службы, Родика Анточ осталась в офисе и продолжает работать. Напомним, обыски начались в четверг утром. В прессе сообщалось, что Анточ подозревают в предоставлении неправильных данных в декларации о доходах и имуществе.

https://ru.sputnik.md/20220127/obyski-prokhodyat-dome-glavy-natsorgana-nepodkupnosti-48357223.html

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в молдове, молдова, реакция, обыски