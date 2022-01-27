https://ru.sputnik.md/20220127/organ-nepodkupnosti-obyski-glavy-48369491.html
В Органе по неподкупности отреагировали на обыски у главы ведомства
В Органе по неподкупности отреагировали на обыски у главы ведомства
Глава Нацоргана по неподкупности после проведенных в четверг утром обысков осталась в офисе и продолжает работать..
2022-01-27T14:57+0200
2022-01-27T14:57+0200
2022-01-27T14:57+0200
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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Следственные действия, проведенные в четверг в доме председателя Национального органа по неподкупности (НОН) Родики Анточ и в офисе учреждения, проходят в рамках уголовного процесса, который был начат по информации, появившейся в публичном пространстве. Об этом сообщила пресс-секретарь НОН Мария Дастик на странице учреждения в Facebook.По данным пресс-секретаря НОН, в ходе этого уголовного процесса председателю учреждения не было предъявлено каких-либо обвинений. При этом уточняется, что и НОН, и глава ведомства сотрудничали с прокурорами и предоставили им все необходимые документы. Как говорится в сообщении пресс-службы, Родика Анточ осталась в офисе и продолжает работать. Напомним, обыски начались в четверг утром. В прессе сообщалось, что Анточ подозревают в предоставлении неправильных данных в декларации о доходах и имуществе.
https://ru.sputnik.md/20220127/obyski-prokhodyat-dome-glavy-natsorgana-nepodkupnosti-48357223.html
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Ольга Мынзат
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg
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в молдове, молдова, реакция, обыски
В Органе по неподкупности отреагировали на обыски у главы ведомства
Глава Нацоргана по неподкупности после проведенных в четверг утром обысков осталась в офисе и продолжает работать.
КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Следственные действия, проведенные в четверг в доме председателя Национального органа по неподкупности (НОН) Родики Анточ и в офисе учреждения, проходят в рамках уголовного процесса, который был начат по информации, появившейся в публичном пространстве. Об этом сообщила пресс-секретарь НОН Мария Дастик на странице учреждения в Facebook.
"Факты и обстоятельства, инкриминируемые председателю НОН, а также ведомству, были проверены в 2020 и 2021 годах контролирующими органами – Счетной палатой и Агентством по техническому надзору, которые пришли к выводу, что нарушений нет", – говорится в сообщении.
По данным пресс-секретаря НОН, в ходе этого уголовного процесса председателю учреждения не было предъявлено каких-либо обвинений. При этом уточняется, что и НОН, и глава ведомства сотрудничали с прокурорами и предоставили им все необходимые документы.
Как говорится в сообщении пресс-службы, Родика Анточ осталась в офисе и продолжает работать.
Напомним, обыски начались в четверг утром. В прессе сообщалось, что Анточ подозревают в предоставлении неправильных данных в декларации о доходах и имуществе.