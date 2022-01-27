https://ru.sputnik.md/20220127/perebroska-su-35-v-belorussiyu-rossiey-zavershena-48355618.html

Переброска Су-35 в Белоруссию Россией завершена

Переброска Су-35 в Белоруссию Россией завершена

Перебазирование российских истребителей в Белоруссию завершено.

2022-01-27T11:15+0200

2022-01-27T11:15+0200

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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию для учений, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны."Экипажи <…> вылетели с аэродрома в Хабаровском крае и преодолели расстояние около восьми тысяч километров", — рассказали в ведомстве.После ознакомления с маршрутами полетов над территорией республики экипажи Су-35С заступят на боевое дежурство в рамках проверки единой системы ПВО Союзного государства, уточнило оборонное ведомство России.Процесс проверки системы ПВО предусматривает два этапа. Так, до 9 февраля планируются перебазирование и создание в кратчайшие сроки группировок войск в Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана воздушной госграницы, проверка ПВО.С 10 по 20 февраля пройдут совместные учения "Союзная решимость — 2022": Россия и Белоруссия отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

https://ru.sputnik.md/20211229/granitsy-soyuznogo-gosudarstva-patruliruyut-samolety-belorussi-i-rossii-47617717.html

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