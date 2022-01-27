https://ru.sputnik.md/20220127/pervyy-sluchay-flurona-moldova-48361210.html

Первый случай "флуроны" в Молдове: что это значит

Первый случай "флуроны" в Молдове: что это значит

Сразу два вируса нашли в анализах пятилетнего малыша в Молдове.

2022-01-27T12:07+0200

2022-01-27T12:07+0200

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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. В Молдове зарегистрирован первый случай заражения "флуроной", заявил на пресс-конференции в четверг глава Агентства общественного здоровья Николай Желамский. Он уточнил, что лишь за последнюю неделю было зарегистрировано 44 случая гриппа. Больше всего зараженных, как пояснил Желамский, в возрасте 5-14 и 15-19 лет, то есть школьного возраста. По его словам, в Молдове на данный момент большое количество острых респираторных заболеваний, что является средних показателем заболеваемости для данного периода года. По сравнению с прошлой неделей наблюдается рост на 53% и в 3,1 раза больше, чем в прошлом году в аналогичный период.

https://ru.sputnik.md/20220121/vrach-polozhitelnyy-effekt-omikron-48197269.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, грипп