https://ru.sputnik.md/20220127/pervyy-sluchay-flurona-moldova-48361210.html
Первый случай "флуроны" в Молдове: что это значит
Первый случай "флуроны" в Молдове: что это значит
Сразу два вируса нашли в анализах пятилетнего малыша в Молдове.
2022-01-27T12:07+0200
2022-01-27T12:07+0200
2022-01-27T12:31+0200
в молдове
коронавирус
молдова
грипп
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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. В Молдове зарегистрирован первый случай заражения "флуроной", заявил на пресс-конференции в четверг глава Агентства общественного здоровья Николай Желамский. Он уточнил, что лишь за последнюю неделю было зарегистрировано 44 случая гриппа. Больше всего зараженных, как пояснил Желамский, в возрасте 5-14 и 15-19 лет, то есть школьного возраста. По его словам, в Молдове на данный момент большое количество острых респираторных заболеваний, что является средних показателем заболеваемости для данного периода года. По сравнению с прошлой неделей наблюдается рост на 53% и в 3,1 раза больше, чем в прошлом году в аналогичный период.
https://ru.sputnik.md/20220121/vrach-polozhitelnyy-effekt-omikron-48197269.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, грипп
Первый случай "флуроны" в Молдове: что это значит
12:07 27.01.2022 (обновлено: 12:31 27.01.2022)
Сразу два вируса нашли в анализах пятилетнего малыша в Молдове.
КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. В Молдове зарегистрирован первый случай заражения "флуроной", заявил на пресс-конференции в четверг глава Агентства общественного здоровья Николай Желамский.
"Во вторник был подтвержден случай заражения вирусом COVID-19 и гриппом типа "А" у 5-летнего ребенка. Состояние пациента удовлетворительное, его лечат на дому, уже поправляется. Не было серьезных проблем со здоровьем, но оба анализа были подтверждены одновременно - и коронавирус, и грипп", - заявил Желамский.
Он уточнил, что лишь за последнюю неделю было зарегистрировано 44 случая гриппа. Больше всего зараженных, как пояснил Желамский, в возрасте 5-14 и 15-19 лет, то есть школьного возраста.
По его словам, в Молдове на данный момент большое количество острых респираторных заболеваний, что является средних показателем заболеваемости для данного периода года. По сравнению с прошлой неделей наблюдается рост на 53% и в 3,1 раза больше, чем в прошлом году в аналогичный период.