https://ru.sputnik.md/20220127/pochemu-pravitelstvo-moldovy-ne-slyshit-kritiki-v-svoy-adres-48330208.html
Почему правительство Молдовы не слышит критики в свой адрес
Почему правительство Молдовы не слышит критики в свой адрес
Правительство Молдовы должно быть ближе к народу или просить помощи у экспертного сообщества. Ответ, почему этого не происходит, - в программе "Утро на Sputnik'е".
2022-01-27T08:30+0200
2022-01-27T08:30+0200
2022-01-27T09:06+0200
видео
мнение
правительство
рост цен
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политика
критика
народ
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В обществе и социальных сетях довольно активно обсуждают деятельность нынешнего правительства, которым руководит премьер-министр Наталья Гаврилица.После выборов прошло достаточно времени и эйфория у многих прошла, равно как и ожидания изменений жизни к лучшему. На фоне роста тарифов на энергоресурсы, продукты и товары первой необходимости, бензин и дизельное топливо многие граждане выступают с критикой в адрес правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) и ее назначенцев на государственных должностях.Слышат ли народную критику в правительстве? Нужна ли кабмину помощь экспертного сообщества в непростых кризисных условиях? Что мешает премьеру и президенту Молдовы развивать конструктивный и прагматичный диалог с Россией?Ответы на эти вопросы в эфире программы "Утро на Sputnik'е" дает политический аналитик, социолог Ян Лисневский.Также в программе обсуждаем, что образовательные учреждения республики, в том числе гимназии и школы, вновь перешли на онлайн-обучение в связи с высокими показателями заболеваемости коронавирусом в Молдове.Как ученикам и их родителям пережить без стрессов этот период? Ответ узнаем в беседе с доктором психологии Еленой Ковалевой.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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мнение, правительство, рост цен, кризис, политика, критика, народ, видео
Почему правительство Молдовы не слышит критики в свой адрес
08:30 27.01.2022 (обновлено: 09:06 27.01.2022)
В непростой кризисной ситуации, в которой оказалась Молдова, правительство должно быть ближе к народу или просить помощи у экспертного сообщества. Ответ, почему этого не происходит, - в программе "Утро на Sputnik'е".
В обществе и социальных сетях довольно активно обсуждают деятельность нынешнего правительства, которым руководит премьер-министр Наталья Гаврилица.
После выборов прошло достаточно времени и эйфория у многих прошла, равно как и ожидания изменений жизни к лучшему. На фоне роста тарифов на энергоресурсы, продукты и товары первой необходимости, бензин и дизельное топливо многие граждане выступают с критикой в адрес правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) и ее назначенцев на государственных должностях.
Слышат ли народную критику в правительстве? Нужна ли кабмину помощь экспертного сообщества в непростых кризисных условиях? Что мешает премьеру и президенту Молдовы развивать конструктивный и прагматичный диалог с Россией?
Ответы на эти вопросы в эфире программы "Утро на Sputnik'е" дает политический аналитик, социолог Ян Лисневский.
Также в программе обсуждаем, что образовательные учреждения республики, в том числе гимназии и школы, вновь перешли на онлайн-обучение в связи с высокими показателями заболеваемости коронавирусом в Молдове.
Как ученикам и их родителям пережить без стрессов этот период? Ответ узнаем в беседе с доктором психологии Еленой Ковалевой.