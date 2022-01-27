https://ru.sputnik.md/20220127/pogodnye-rekordy-moldovy-27-yanvarya-48347342.html

Погодные рекорды Молдовы 27 января

Погодные рекорды Молдовы 27 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

2022-01-27T00:01+0200

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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 27 января был зарегистрирован почти шесть десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1961 году столбик термометра опустился до –23 градусов по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 27 января зарегистрировали в 2001 году. Тогда воздух прогрелся до +9,1 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 27 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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