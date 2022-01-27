https://ru.sputnik.md/20220127/prichina-obysky-non-48376168.html
Причина обысков в Нацоргане по неподкупности – новые двери и покраска автомобилей
Причина обысков в Нацоргане по неподкупности – новые двери и покраска автомобилей
О причинах проведения следственных действий в помещениях Национального органа по неподкупности рассказала прокуратура.
2022-01-27T17:30+0200
2022-01-27T17:30+0200
2022-01-27T17:48+0200
общество
уголовное дело
антикоррупционная прокуратура
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Причиной проведения обысков у представителей Национального органа по неподкупности (НОН) стало расследование предполагаемых финансовых нарушений.В течение дня 27 января были проведены 9 обысков по уголовному делу, возбужденному по подозрению в превышении должностных полномочий главой НОН и сотрудником этого ведомства, сообщает Антикоррупционная прокуратура.В рамках уголовного дела сотрудники НОН подозреваются в том, что своими действиями они причинили государственному учреждению ущерб на общую сумму 126 570 леев.В одном эпизоде расследуется оплата услуг по покраске автомобилей на сумму 29 570 леев, хотя договор, заключенный учреждением с подрядчиком, не предусматривал такие услуги.В другом случае, вскоре после того, как нанятый подрядчик отремонтировал и установил двери в здании НОН, заказчику не понравилась работа. Вопреки положениям закона, у другого поставщика были приобретены еще 7 дверей на сумму 97 000 леев, сообщает прокуратура.Обыски прошли в офисе агентства, а также в доме главы ведомства Родики Анточ и в ее служебном и личном автомобилях. Обыски также провели в доме сотрудницы НОН и в офисах компаний, с которыми были заключены договоры.Изъяты телефоны, компьютеры и документы, которые будут изучены органами прокуратуры. Задержан никто не был.
https://ru.sputnik.md/20220127/obyski-prokhodyat-dome-glavy-natsorgana-nepodkupnosti-48357223.html
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уголовное дело, антикоррупционная прокуратура, в молдове, молдова
Причина обысков в Нацоргане по неподкупности – новые двери и покраска автомобилей
17:30 27.01.2022 (обновлено: 17:48 27.01.2022)
О причинах проведения следственных действий в помещениях Национального органа по неподкупности рассказала прокуратура.
КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Причиной проведения обысков у представителей Национального органа по неподкупности (НОН) стало расследование предполагаемых финансовых нарушений.
В течение дня 27 января были проведены 9 обысков по уголовному делу, возбужденному по подозрению в превышении должностных полномочий главой НОН и сотрудником этого ведомства, сообщает Антикоррупционная прокуратура.
В рамках уголовного дела сотрудники НОН подозреваются в том, что своими действиями они причинили государственному учреждению ущерб на общую сумму 126 570 леев.
В одном эпизоде расследуется оплата услуг по покраске автомобилей на сумму 29 570 леев, хотя договор, заключенный учреждением с подрядчиком, не предусматривал такие услуги.
В другом случае, вскоре после того, как нанятый подрядчик отремонтировал и установил двери в здании НОН, заказчику не понравилась работа. Вопреки положениям закона, у другого поставщика были приобретены еще 7 дверей на сумму 97 000 леев, сообщает прокуратура.
Обыски прошли в офисе агентства, а также в доме главы ведомства Родики Анточ и в ее служебном и личном автомобилях. Обыски также провели в доме сотрудницы НОН и в офисах компаний, с которыми были заключены договоры.
Изъяты телефоны, компьютеры и документы, которые будут изучены органами прокуратуры. Задержан никто не был.