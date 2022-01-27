https://ru.sputnik.md/20220127/putin-pochtil-pamyat-zhertv-blokady-48366127.html

Путин почтил память жертв блокады на Пискаревском кладбище в Петербурге

Путин почтил память жертв блокады на Пискаревском кладбище в Петербурге

Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жителей и защитников Ленинграда.

2022-01-27T13:29+0200

2022-01-27T13:29+0200

2022-01-27T13:29+0200

россия

владимир путин

блокада ленинграда

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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жителей и защитников Ленинграда.Санкт-Петербург 27 января отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.Российский президент возложил букет цветов к братской могиле, в которой, как установлено по документам, похоронен его брат, умерший ребенком в блокаду. Затем, пройдя по центральной аллее Пискаревского мемориала, Путин возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина".Пискаревское кладбище – крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

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владимир путин, блокада ленинграда