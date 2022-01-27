https://ru.sputnik.md/20220127/rayonnyy-sovet-orgeeva-trebuet-srochnoy-otstavki-pravitelstva-moldovy-48367043.html

Районный совет Оргеева требует срочной отставки правительства Молдовы

Районный совет Оргеева требует срочной отставки правительства Молдовы

Вотум недоверия кабмину Молдовы выразили местные избранники Оргеевского района и потребовали срочной отставки правительства.

2022-01-27T13:41+0200

2022-01-27T13:41+0200

2022-01-27T13:41+0200

общество

правительство

молдова

оргеев

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вотум недоверия

в молдове

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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Члены районного совета Оргеева потребовали срочной отставки правительства Молдовы. За соответствующую декларацию в четверг проголосовали 20 выборных лиц, двое высказались "против", а трое воздержались.Председатель Оргеевского района Дину Цуркану, зачитывая текст заявления, отметил, что глубокий социально-экономический кризис, с которым столкнулись жители республики, спровоцирован недостатком компетентности и близорукостью правительства и находящихся в его подчинении ведомств.Он также указал, что центральные власти не заинтересованы развивать конструктивное сотрудничество с местной публичной администрацией."Районный совет Оргеева с беспокойством констатирует, что ситуация в Молдове продолжает ухудшаться, а государство быстрыми шагами направляется к диктатуре и тотальному коллапсу – социально-политическому, экономическому и административному", – сказал Цуркану, зачитывая текст декларации.В документе обращается внимание на ежедневно регистрируемые рекорды подорожаний, снижение покупательской способности населения и другие проблемы.В этот же день перед зданием Районного совета Оргеева прошел митинг, на котором звучали лозунги: "Отставка!", "Долой Майю Санду!", "Досрочные выборы!".

https://ru.sputnik.md/20220127/udalos-li-sandu-vytaschit-moldovu-iz-vneshney-izolyatsii-48289974.html

https://ru.sputnik.md/20220127/pochemu-pravitelstvo-moldovy-ne-slyshit-kritiki-v-svoy-adres-48330208.html

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правительство, молдова, оргеев, отставка, вотум недоверия, в молдове