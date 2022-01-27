https://ru.sputnik.md/20220127/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-48350201.html
Самый точный прогноз погоды: надолго ли потеплеет в Молдове
Самый точный прогноз погоды: надолго ли потеплеет в Молдове
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
2022-01-27T07:00+0200
2022-01-27T07:00+0200
2022-01-27T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Переменная облачность, местами слабый снег. На дорогах гололедица.Ветер западный, слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от –3 до –8.Точный прогноз погоды в Кишиневе 27 января: днем – от 0 до +2 , ночью – от –4 до –6 градусов.В последующие дни, до 31 января, сохранится такая же погода. Затем в стране снова похолодает, днем до 0 градусов. Праздники и народные приметыВ день 27 января православные верующие чтут память святой Нины – христианской просветительницы Грузии.В народе этого числа отмечался праздник "Нина – обряды скотины". Крестьяне чистили хлев, перестилали солому, затыкали щели, клали свежее сено, разговаривали с животными, благодарили за помощь и просили послужить хозяевам.Согласно приметам, 27 января было запрещено завязывать узлы и даже плести косы, поскольку так можно запутать свою судьбу. Ни в коем случае нельзя было повышать голос, чтобы на крики не слетелась нечистая сила, обрушившись на спорщиков.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: надолго ли потеплеет в Молдове
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Переменная облачность, местами слабый снег. На дорогах гололедица.
Ветер западный, слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от –3 до –8.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 27 января: днем – от 0 до +2 , ночью – от –4 до –6 градусов.
В последующие дни, до 31 января, сохранится такая же погода. Затем в стране снова похолодает, днем до 0 градусов.
Праздники и народные приметы
В день 27 января православные верующие чтут память святой Нины – христианской просветительницы Грузии.
В народе этого числа отмечался праздник "Нина – обряды скотины". Крестьяне чистили хлев, перестилали солому, затыкали щели, клали свежее сено, разговаривали с животными, благодарили за помощь и просили послужить хозяевам.
Согласно приметам, 27 января было запрещено завязывать узлы и даже плести косы, поскольку так можно запутать свою судьбу. Ни в коем случае нельзя было повышать голос, чтобы на крики не слетелась нечистая сила, обрушившись на спорщиков.