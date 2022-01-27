Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220127/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-48350201.html
Самый точный прогноз погоды: надолго ли потеплеет в Молдове
Самый точный прогноз погоды: надолго ли потеплеет в Молдове
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
2022-01-27T07:00+0200
2022-01-27T07:00+0200
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/13/48146728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_94467e6b3dee2dc8017ec1729497a61d.jpg
КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Переменная облачность, местами слабый снег. На дорогах гололедица.Ветер западный, слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от –3 до –8.Точный прогноз погоды в Кишиневе 27 января: днем – от 0 до +2 , ночью – от –4 до –6 градусов.В последующие дни, до 31 января, сохранится такая же погода. Затем в стране снова похолодает, днем до 0 градусов. Праздники и народные приметыВ день 27 января православные верующие чтут память святой Нины – христианской просветительницы Грузии.В народе этого числа отмечался праздник "Нина – обряды скотины". Крестьяне чистили хлев, перестилали солому, затыкали щели, клали свежее сено, разговаривали с животными, благодарили за помощь и просили послужить хозяевам.Согласно приметам, 27 января было запрещено завязывать узлы и даже плести косы, поскольку так можно запутать свою судьбу. Ни в коем случае нельзя было повышать голос, чтобы на крики не слетелась нечистая сила, обрушившись на спорщиков.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/13/48146728_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d75d4bee191674d6b71d5ec8cbbb1bfd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: надолго ли потеплеет в Молдове

07:00 27.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausBobteaza Ghidighici
Bobteaza Ghidighici - Sputnik Молдова, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Переменная облачность, местами слабый снег. На дорогах гололедица.
Ветер западный, слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от –3 до –8.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 27 января: днем – от 0 до +2 , ночью – от –4 до –6 градусов.
В последующие дни, до 31 января, сохранится такая же погода. Затем в стране снова похолодает, днем до 0 градусов.

Праздники и народные приметы

В день 27 января православные верующие чтут память святой Нины – христианской просветительницы Грузии.
В народе этого числа отмечался праздник "Нина – обряды скотины". Крестьяне чистили хлев, перестилали солому, затыкали щели, клали свежее сено, разговаривали с животными, благодарили за помощь и просили послужить хозяевам.
Согласно приметам, 27 января было запрещено завязывать узлы и даже плести косы, поскольку так можно запутать свою судьбу. Ни в коем случае нельзя было повышать голос, чтобы на крики не слетелась нечистая сила, обрушившись на спорщиков.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября 2021, 07:30
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский