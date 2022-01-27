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Смертельное ДТП в Сынжерей: водитель погиб на месте, пассажир - в больнице
Смертельное ДТП в Сынжерей: водитель погиб на месте, пассажир - в больнице
Автомобиль на полном ходу слетел с трассы и врезался в бетонные блоки.
2022-01-27T11:42+0200
2022-01-27T11:42+0200
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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Смертельное ДТП произошло утром в четверг неподалеку от села Сынжерей.Как сообщает пресс-секретарь Инспектората полиции Сынжерей Ирина Москалюк, авария случилась около 05.40. Автомобиль, которым управлял 42-летний водитель, направлялся в сторону Бельц. По невыясненным причинам он слетел с трассы и врезался в бетонные ограждения. Удар был такой силы, что водитель вылетел через лобовое стекло, он погиб на месте. Пассажир 49 лет, который также находился в машине, госпитализирован в Сынжерейскую райбольницу. Полиция расследует все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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в молдове, дтп

Смертельное ДТП в Сынжерей: водитель погиб на месте, пассажир - в больнице

11:42 27.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausПолицейская мигалка
Полицейская мигалка - Sputnik Молдова, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Автомобиль на полном ходу слетел с трассы и врезался в бетонные блоки.
КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Смертельное ДТП произошло утром в четверг неподалеку от села Сынжерей.
Как сообщает пресс-секретарь Инспектората полиции Сынжерей Ирина Москалюк, авария случилась около 05.40. Автомобиль, которым управлял 42-летний водитель, направлялся в сторону Бельц. По невыясненным причинам он слетел с трассы и врезался в бетонные ограждения.
© Photo : Inspectoratul de Poliție SângereiСмертельное ДТП в Сынжерей
Grav accident la Sângerei: Șoferul a murit pe loc - Sputnik Молдова, 1920, 27.01.2022
Смертельное ДТП в Сынжерей
© Photo : Inspectoratul de Poliție Sângerei
Удар был такой силы, что водитель вылетел через лобовое стекло, он погиб на месте. Пассажир 49 лет, который также находился в машине, госпитализирован в Сынжерейскую райбольницу.
Полиция расследует все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Полицейская мигалка - Sputnik Молдова, 1920, 26.01.2022
Общество
В шаге от трагедии: полиция остановила на трассе пьяного водителя
Вчера, 17:35
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