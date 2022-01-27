https://ru.sputnik.md/20220127/sereznoe-dtp-v-synzherey-voditel-pogib-48358535.html
Смертельное ДТП в Сынжерей: водитель погиб на месте, пассажир - в больнице
Смертельное ДТП в Сынжерей: водитель погиб на месте, пассажир - в больнице
Автомобиль на полном ходу слетел с трассы и врезался в бетонные блоки.
2022-01-27T11:42+0200
2022-01-27T11:42+0200
2022-01-27T11:42+0200
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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Смертельное ДТП произошло утром в четверг неподалеку от села Сынжерей.Как сообщает пресс-секретарь Инспектората полиции Сынжерей Ирина Москалюк, авария случилась около 05.40. Автомобиль, которым управлял 42-летний водитель, направлялся в сторону Бельц. По невыясненным причинам он слетел с трассы и врезался в бетонные ограждения. Удар был такой силы, что водитель вылетел через лобовое стекло, он погиб на месте. Пассажир 49 лет, который также находился в машине, госпитализирован в Сынжерейскую райбольницу. Полиция расследует все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
https://ru.sputnik.md/20220126/politsiya-ostanovila-pyanogo-voditelya-48338668.html
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в молдове, дтп
Смертельное ДТП в Сынжерей: водитель погиб на месте, пассажир - в больнице
Автомобиль на полном ходу слетел с трассы и врезался в бетонные блоки.
КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Смертельное ДТП произошло утром в четверг неподалеку от села Сынжерей.
Как сообщает пресс-секретарь Инспектората полиции Сынжерей Ирина Москалюк, авария случилась около 05.40. Автомобиль, которым управлял 42-летний водитель, направлялся в сторону Бельц. По невыясненным причинам он слетел с трассы и врезался в бетонные ограждения.
Удар был такой силы, что водитель вылетел через лобовое стекло, он погиб на месте. Пассажир 49 лет, который также находился в машине, госпитализирован в Сынжерейскую райбольницу.
Полиция расследует все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.