https://ru.sputnik.md/20220127/sereznoe-dtp-v-synzherey-voditel-pogib-48358535.html

Смертельное ДТП в Сынжерей: водитель погиб на месте, пассажир - в больнице

Смертельное ДТП в Сынжерей: водитель погиб на месте, пассажир - в больнице

Автомобиль на полном ходу слетел с трассы и врезался в бетонные блоки.

2022-01-27T11:42+0200

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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Смертельное ДТП произошло утром в четверг неподалеку от села Сынжерей.Как сообщает пресс-секретарь Инспектората полиции Сынжерей Ирина Москалюк, авария случилась около 05.40. Автомобиль, которым управлял 42-летний водитель, направлялся в сторону Бельц. По невыясненным причинам он слетел с трассы и врезался в бетонные ограждения. Удар был такой силы, что водитель вылетел через лобовое стекло, он погиб на месте. Пассажир 49 лет, который также находился в машине, госпитализирован в Сынжерейскую райбольницу. Полиция расследует все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

https://ru.sputnik.md/20220126/politsiya-ostanovila-pyanogo-voditelya-48338668.html

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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