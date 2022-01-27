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Тест на коронавирус в армейской палатке: как Кишинев борется с "омикроном"

Тест на коронавирус в армейской палатке: как Кишинев борется с "омикроном"

В условиях резкого роста числе ежесуточных заражений коронавирусом, мэрия молдавской столицы открыла дополнительные пункты тестирования в палатках, установленных в разных районах города.

2022-01-27T17:05+0200

2022-01-27T17:05+0200

2022-01-27T17:05+0200

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Кишиневцы в целом инициативу приветствуют, хотя и не всегда довольны тем, как процесс организован. В первый день, неверно истолковав информацию, люди шли к палаткам, думая, что можно сдать тест "на ходу".Ее коллега Аурелия Ешану обращается к пациентам: "Мы очень просим, чтобы люди нас понимали правильно. У врачей есть рабочие телефоны, есть персональные телефоны, но они очень заняты – постоянно кто-то звонит. И это во благо пациентов. Надеемся на понимание и солидарность со стороны общества".

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2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

кишинев, молдова, тест, видео, мультимедиа