https://ru.sputnik.md/20220127/test-koronavirus-armeyskaya-palatka-48375086.html
Тест на коронавирус в армейской палатке: как Кишинев борется с "омикроном"
Тест на коронавирус в армейской палатке: как Кишинев борется с "омикроном"
В условиях резкого роста числе ежесуточных заражений коронавирусом, мэрия молдавской столицы открыла дополнительные пункты тестирования в палатках, установленных в разных районах города.
2022-01-27T17:05+0200
2022-01-27T17:05+0200
2022-01-27T17:05+0200
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Кишиневцы в целом инициативу приветствуют, хотя и не всегда довольны тем, как процесс организован. В первый день, неверно истолковав информацию, люди шли к палаткам, думая, что можно сдать тест "на ходу".Ее коллега Аурелия Ешану обращается к пациентам: "Мы очень просим, чтобы люди нас понимали правильно. У врачей есть рабочие телефоны, есть персональные телефоны, но они очень заняты – постоянно кто-то звонит. И это во благо пациентов. Надеемся на понимание и солидарность со стороны общества".
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Дмитрий Терехов
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Sputnik Молдова
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
кишинев, молдова, тест, видео, мультимедиа
Тест на коронавирус в армейской палатке: как Кишинев борется с "омикроном"
В условиях резкого роста числа ежесуточных заражений коронавирусом мэрия молдавской столицы открыла дополнительные пункты тестирования в палатках, установленных в разных районах города. Как проходит этот процесс, смотрите в видео Sputnik Молдова.
Кишиневцы в целом инициативу приветствуют, хотя и не всегда довольны тем, как процесс организован.
"В принципе я вижу, что существуют проблемы с организацией. Есть ведь очень много пустых помещений в городе. Дома культуры, которые сейчас не работают, временно закрытые школы. Тут ведь на морозе многие с температурой стоят. И даже присесть некуда", – жалуется житель Кишинева, представившийся Виталием Дмитриевичем.
В первый день, неверно истолковав информацию, люди шли к палаткам, думая, что можно сдать тест "на ходу".
"Да, поначалу мы столкнулись с тем, что действительно люди неправильно поняли, возможно, ту информацию, которая была в масс-медиа по поводу тестирования, и обращались просто с паспортом в руках. Но быстро поняли, что сначала нужно получить направление от врача", – говорит Лидия Юрковская, менеджер центра семейных врачей №11.
Ее коллега Аурелия Ешану обращается к пациентам: "Мы очень просим, чтобы люди нас понимали правильно. У врачей есть рабочие телефоны, есть персональные телефоны, но они очень заняты – постоянно кто-то звонит. И это во благо пациентов. Надеемся на понимание и солидарность со стороны общества".