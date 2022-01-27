https://ru.sputnik.md/20220127/uchenye-predupredili-opasnosti-koronavirus-48380744.html

Ученые предупредили об опасности еще одного коронавируса

Ученые предупредили об опасности еще одного коронавируса

Российские ученые назвали преждевременными сообщения китайских исследователей о новом коронавирусе, опасном для человека.

2022-01-27T22:44+0200

2022-01-27T22:44+0200

2022-01-27T22:44+0200

коронавирус

в мире

ученые

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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Риски развития нового коронавируса NeoCov, обозначенные китайскими учеными, носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения. Об этом заявили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" при Роспотребнадзоре, сообщает РИА Новости.Ранее китайские ученые заявили о выявлении в популяции летучих мышей в ЮАР нового коронавируса NeoCoV, который потенциально способен проникнуть в человеческую популяцию. Препринт исследования размещен на bioRxiv.Исследователи сообщили, что для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам. В опубликованной работе ученые также призвали тщательно изучить случаи распространения этой группы вирусов и отслеживать их, учитывая риск появления у людей.Российские ученые прокомментировали сообщения китайских исследователей."Специалисты научного центра "Вектор" знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идёт о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции. Обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения", – отметили в "Векторе".В интервью радио Sputnik вирусолог, профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко выразил мнение, что появление новых коронавирусов – обычное явление и в природных источниках, и в популяции людей."Дело в том, что вся группа коронавирусов склонна к повышенной скорости мутаций, это их механизм эволюции, совершенно неконтролируемый процесс, который продолжается спонтанно. Никто не может сказать, что появится. Только за историю пандемии был обозначен, наверное, десяток вирусов, отличающихся друг от друга. Эволюция, изменчивость коронавирусов продолжается и в природных источниках, прежде всего у летучих мышей, и в популяции людей, когда эти вирусы туда проникают. Это естественная вещь", – сказал он.При этом он отметил, что предсказать, в какую сторону будет развиваться новый коронавирус, практически невозможно."Эти мутации могут приводить не только к усилению свойств патогенности, но и к снижению. В частности, есть примеры, когда из диких штаммов, которые вызывают заболевания человека, в результате определенных манипуляций удается получить штаммы, которые прекрасно вызывают иммунный ответ и в то же время безвредны для человека. Такая "живая вакцина" есть, например, для желтой лихорадки, иммунитет после единственной инъекции сохраняется 10-20 лет", – заключил Бутенко.

https://ru.sputnik.md/20220126/vernetsya-delta-omikron-uchenykh-48345681.html

https://ru.sputnik.md/20220126/pomozhet-li-krasnoe-vino-pri-koronaviruse-otvet-onischenko-48328179.html

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