https://ru.sputnik.md/20220127/udalos-li-sandu-vytaschit-moldovu-iz-vneshney-izolyatsii-48289974.html

Кику: "успехи" Майи Санду и правительства сомнительны

Кику: "успехи" Майи Санду и правительства сомнительны

Ион Кику заявил, что Майя Санду преувеличивает свои заслуги в международных отношениях Молдовы

2022-01-27T08:00+0200

2022-01-27T08:00+0200

2022-01-27T09:04+0200

радио

майя санду

анализ

президент

ион кику

правительство

успехи

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Кику: "успехи" Майи Санду и правительства - сомнительны Кику: "успехи" Майи Санду и правительства - сомнительны

В рамках своей предвыборной программы президент Молдовы Майя Санду не раз заявляла о том, что республика фактически находится в изолированном состоянии в международных отношениях, и что, придя к власти, ей удастся реанимировать связи Молдовы с внешними партнерами и ближайшими странами-соседками и разблокировать внешнее финансирование.Удалось ли президенту это сделать спустя больше года после вступления в должность? Ситуацию в эфире радиостудии Sputnik Молдова проанализировал экс-премьер Ион Кику. "Каждый раз президент выходит к обществу и говорит, что ей удалось вытянуть Молдову из международной изоляции, по этой причине удается получать деньги из-за рубежа. И на этом фоне очень странно выглядит, что правительство сейчас одалживает деньги на внутреннем рынке по ставкам, которые в три раза выше, чем в сентябре прошлого года", - заявил собеседник.По словам экс-премьера, 4 января текущего года Министерство финансов республики разместило на внутреннем рынке государственные облигации по 8,98% на 91 день и 9,88% сроком на год. При подсчете, по словам Кику, получается, что рост увеличился в три раза.По его словам, займы у банков правительство страны берет для того, чтобы в срок оплачивать гражданам зарплаты и пенсии, а до марта 2022 года процентная ставка по займам может вырасти еще значительнее. "Власть работает в тандеме с Национальным банком республики. Сначала поднимает процентную ставку, а затем одалживает деньги для бюджетных выплат", - сказал собеседник.Экс-премьер уверен: бюджет Молдовы фактически становится донором для банков, представляющих кредиты правительству партии "Действие и солидарность" (PAS), а владельцами этих банков являются как раз те самые внешние партнеры и доноры, о которых Санду и ее команда не раз упоминали в предвыборные периоды, приходя к власти.

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2022

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

майя санду, анализ, президент, ион кику, аудио, правительство, успехи