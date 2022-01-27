https://ru.sputnik.md/20220127/v-orgeevskom-rayone-rezko-vyroslo-chislo-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-48380657.html

В Оргеевском районе резко выросло число случаев заражения коронавирусом

В Оргеевском районе резко выросло число случаев заражения коронавирусом

Только за одну неделю количество заболевших в районе удвоилось.

2022-01-27T19:39+0200

2022-01-27T19:39+0200

2022-01-27T19:39+0200

коронавирус

в молдове

оргеев

заражение

красный код

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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. В Оргеевском районе за последние две недели значительно увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19, сообщает молдавский Минздрав со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Оргеева.Так, только за три дня, с 26 по 28 января, в районе подтверждено 290 случаев заражения коронавирусом, из которых 29 выявлено у детей.При этом в течение минувшей недели в число инфицированных в Оргеевском районе выросло более чем в два раза в сравнении с аналогичным предыдущим периодом.По данным оргеевского ЦОЗ, на 26 января случаи заражения COVID-19 были зарегистрированы в 23 учебных заведениях района, в которых заболели 47 учеников и 33 преподавателя. На самоизоляцию ушли более 600 учащихся.В Оргееве и еще 18 населенных пунктах района действует "красный код".Минздрав призвал районные власти соблюдать меры, введенные на республиканском уровне Национальной комиссией общественного здоровья.Напомним, в конце прошлой недели руководством Оргеевского района было решено, что школьники региона будут продолжать занятия с физическим присутствием в классах. Также в Оргееве разрешили очно проводить научные встречи, конференции, семинары, собрания или другие подобные профессиональные мероприятия.

https://ru.sputnik.md/20220123/u-orgeeva-svoy-vzglyad-na-pandemiyu-deti---v-klassakh-otdykhayuschie---v-parkakh-48247258.html

оргеев

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2022

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в молдове, оргеев, заражение, красный код