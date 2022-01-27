https://ru.sputnik.md/20220127/viktor-petrov-druzhba-rossia-gagauzia-48368965.html

Виктор Петров: верю, что вековая дружба между Россией и Гагаузией нам поможет

Виктор Петров: верю, что вековая дружба между Россией и Гагаузией нам поможет

Как депутаты Народного собрания Гагаузии собираются договариваться с Москвой о поставках природного газа рассказал депутат Виктор Петров

2022-01-27T15:20+0200

2022-01-27T15:20+0200

2022-01-27T15:20+0200

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молдова

гагаузия

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Депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров, входящий в делегацию, которая вскоре отправится в Россию решать вопрос цены на природный газ для жителей автономии, рассчитывает на положительный результат переговоров. Он уверен, что в этом поможет вековая дружба между Россией и гагаузским регионом. В интервью радиостудии Sputnik Молдова Петров поделился своим мнением о профессиональном уровне народных избранников автономии, рассказал о том, почему депутаты не могут избрать председателей профильных комиссий и председателя Народного собрания, и ответил на вопрос, есть ли в гагаузской политике коррупция. Политик возмущен тем, что во многих странах Евросоюза цена на газ в два раза ниже, чем в Молдове. Депутат посетовал на то, что между Комратом и Кишиневом нет диалога, а также рассказал, что раздражает в заявлениях президента Молдовы жителей автономии, почему в Гагаузии организуют стихийные митинги и кто разбирает свои заборы, чтобы растопить печь и согреться зимой. Петров также рассказал о программе инноваций и социальных проектах, которые реализуются в Гагаузии.

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