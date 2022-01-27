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Виктор Петров: верю, что вековая дружба между Россией и Гагаузией нам поможет
Виктор Петров: верю, что вековая дружба между Россией и Гагаузией нам поможет
Как депутаты Народного собрания Гагаузии собираются договариваться с Москвой о поставках природного газа рассказал депутат Виктор Петров
2022-01-27T15:20+0200
2022-01-27T15:20+0200
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молдова
гагаузия
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Депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров, входящий в делегацию, которая вскоре отправится в Россию решать вопрос цены на природный газ для жителей автономии, рассчитывает на положительный результат переговоров. Он уверен, что в этом поможет вековая дружба между Россией и гагаузским регионом. В интервью радиостудии Sputnik Молдова Петров поделился своим мнением о профессиональном уровне народных избранников автономии, рассказал о том, почему депутаты не могут избрать председателей профильных комиссий и председателя Народного собрания, и ответил на вопрос, есть ли в гагаузской политике коррупция. Политик возмущен тем, что во многих странах Евросоюза цена на газ в два раза ниже, чем в Молдове. Депутат посетовал на то, что между Комратом и Кишиневом нет диалога, а также рассказал, что раздражает в заявлениях президента Молдовы жителей автономии, почему в Гагаузии организуют стихийные митинги и кто разбирает свои заборы, чтобы растопить печь и согреться зимой. Петров также рассказал о программе инноваций и социальных проектах, которые реализуются в Гагаузии.
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Виктор Петров: верю, что вековая дружба между Россией и Гагаузией нам поможет

15:20 27.01.2022
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Как депутаты Народного собрания Гагаузии собираются договариваться с Москвой о поставках природного газа в автономию в обход Кишинева, а также почему до сих пор не удалось избрать спикера НСГ, рассказал депутат Виктор Петров.
Депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров, входящий в делегацию, которая вскоре отправится в Россию решать вопрос цены на природный газ для жителей автономии, рассчитывает на положительный результат переговоров. Он уверен, что в этом поможет вековая дружба между Россией и гагаузским регионом.
В интервью радиостудии Sputnik Молдова Петров поделился своим мнением о профессиональном уровне народных избранников автономии, рассказал о том, почему депутаты не могут избрать председателей профильных комиссий и председателя Народного собрания, и ответил на вопрос, есть ли в гагаузской политике коррупция.
Политик возмущен тем, что во многих странах Евросоюза цена на газ в два раза ниже, чем в Молдове.
Депутат посетовал на то, что между Комратом и Кишиневом нет диалога, а также рассказал, что раздражает в заявлениях президента Молдовы жителей автономии, почему в Гагаузии организуют стихийные митинги и кто разбирает свои заборы, чтобы растопить печь и согреться зимой.
Петров также рассказал о программе инноваций и социальных проектах, которые реализуются в Гагаузии.
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