https://ru.sputnik.md/20220127/voz-kategoria-lyudy-omikron-48376693.html

В ВОЗ назвали возрастную категорию людей, на которую перекинулся "омикрон"

В ВОЗ назвали возрастную категорию людей, на которую перекинулся "омикрон"

ВОЗ: самыми уязвимыми и незащищенными группами населения перед волной штамма "омикрон" стали подростки и дети

2022-01-27T21:45+0200

2022-01-27T21:45+0200

2022-01-27T21:45+0200

коронавирус

воз

штаммы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/06/47804659_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_136639a2c361abab03d72e190a4249ef.jpg

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Самыми уязвимыми и незащищенными группами населения перед волной штамма "омикрон" стали подростки и дети, передает РИА Новости слова представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович."Многие страны решили, что идут на вакцинацию подростков и детей именно из-за этого, мы видим, что со штаммом "омикрон" пандемия перекинулась на эту группу населения, а второе, эта группа населения до сих пор и не была вакцинирована и тяжело поражена, сейчас мы видим больше госпитализаций. Так что надо защищать уязвимых в этом смысле подростков и детей", - объяснила Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".Штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

воз, штаммы