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В ВОЗ назвали возрастную категорию людей, на которую перекинулся "омикрон"
В ВОЗ назвали возрастную категорию людей, на которую перекинулся "омикрон"
ВОЗ: самыми уязвимыми и незащищенными группами населения перед волной штамма "омикрон" стали подростки и дети
2022-01-27T21:45+0200
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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Самыми уязвимыми и незащищенными группами населения перед волной штамма "омикрон" стали подростки и дети, передает РИА Новости слова представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович."Многие страны решили, что идут на вакцинацию подростков и детей именно из-за этого, мы видим, что со штаммом "омикрон" пандемия перекинулась на эту группу населения, а второе, эта группа населения до сих пор и не была вакцинирована и тяжело поражена, сейчас мы видим больше госпитализаций. Так что надо защищать уязвимых в этом смысле подростков и детей", - объяснила Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".Штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".
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воз, штаммы

В ВОЗ назвали возрастную категорию людей, на которую перекинулся "омикрон"

21:45 27.01.2022
© Photo : Ministerul Sănătății al Republicii Moldova / Serviciul de informare și comunicare cu mass-mediaВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 27.01.2022
© Photo : Ministerul Sănătății al Republicii Moldova / Serviciul de informare și comunicare cu mass-media
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Наибольшее число госпитализаций в мире относится именно к этой возрастной категории.
КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Самыми уязвимыми и незащищенными группами населения перед волной штамма "омикрон" стали подростки и дети, передает РИА Новости слова представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович.

"Многие страны решили, что идут на вакцинацию подростков и детей именно из-за этого, мы видим, что со штаммом "омикрон" пандемия перекинулась на эту группу населения, а второе, эта группа населения до сих пор и не была вакцинирована и тяжело поражена, сейчас мы видим больше госпитализаций. Так что надо защищать уязвимых в этом смысле подростков и детей", - объяснила Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
Штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".
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