Коронавирус
В ВОЗ назвали возрастную категорию людей, на которую перекинулся "омикрон"
© Photo : Ministerul Sănătății al Republicii Moldova / Serviciul de informare și comunicare cu mass-mediaВакцинация от COVID-19
© Photo : Ministerul Sănătății al Republicii Moldova / Serviciul de informare și comunicare cu mass-media
Наибольшее число госпитализаций в мире относится именно к этой возрастной категории.
КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Самыми уязвимыми и незащищенными группами населения перед волной штамма "омикрон" стали подростки и дети, передает РИА Новости слова представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович.
"Многие страны решили, что идут на вакцинацию подростков и детей именно из-за этого, мы видим, что со штаммом "омикрон" пандемия перекинулась на эту группу населения, а второе, эта группа населения до сих пор и не была вакцинирована и тяжело поражена, сейчас мы видим больше госпитализаций. Так что надо защищать уязвимых в этом смысле подростков и детей", - объяснила Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
"Многие страны решили, что идут на вакцинацию подростков и детей именно из-за этого, мы видим, что со штаммом "омикрон" пандемия перекинулась на эту группу населения, а второе, эта группа населения до сих пор и не была вакцинирована и тяжело поражена, сейчас мы видим больше госпитализаций. Так что надо защищать уязвимых в этом смысле подростков и детей", - объяснила Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
Штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".