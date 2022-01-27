https://ru.sputnik.md/20220127/vpervye-za-dolgoe-vremya-predstaviteli-kishineva-i-tiraspolya-proveli-besedu-48378193.html
Впервые за долгое время: представители Кишинева и Тирасполя провели беседу
Впервые за долгое время: представители Кишинева и Тирасполя провели беседу
Представители Кишинева и Тирасполя обсудили ряд сфер для сотрудничества.
2022-01-27T18:05+0200
2022-01-27T18:05+0200
2022-01-27T18:06+0200
политика
в молдове
кишинев
молдова
приднестровское урегулирование
5+2
тирасполь
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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Первая рабочая беседа политических представителей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию между Кишиневом и Тирасполем прошла в четверг в формате видео-конференции. Об этом сообщил в социальных сетях вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян.В беседе приняли участие представители посредников и наблюдателей в формате переговоров "5+2". Участники встречи приветствовали возобновление встреч в данном формате, выразив готовность к поддержанию конструктивного диалога с целью активизации переговорного процесса и определения приоритетных направлений деятельности на ближайший период. По его словам, был выявлен уровень и конкретные решения существующих проблем.Главные переговорщики также обменялись мнениями в личных беседах.Олег Серебрян вступил в должность вице-премьера по реинтеграции 19 января. Он принес присягу в присутствии президента и премьера Молдовы. С 5 ноября 2021 года в Молдове не было вице-премьера по реинтеграции, поскольку Влад Кульминский покинул свою должность.
https://ru.sputnik.md/20220119/biografiya-oleg-serebryan-48129406.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, приднестровское урегулирование, 5+2, тирасполь
Впервые за долгое время: представители Кишинева и Тирасполя провели беседу
18:05 27.01.2022 (обновлено: 18:06 27.01.2022)
Представители Кишинева и Тирасполя обсудили ряд сфер для сотрудничества.
КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Первая рабочая беседа политических представителей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию между Кишиневом и Тирасполем прошла в четверг в формате видео-конференции.
Об этом сообщил в социальных сетях вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян.
В беседе приняли участие представители посредников и наблюдателей в формате переговоров "5+2".
Участники встречи приветствовали возобновление встреч в данном формате, выразив готовность к поддержанию конструктивного диалога с целью активизации переговорного процесса и определения приоритетных направлений деятельности на ближайший период.
Обсуждены вопросы возобновления деятельности отраслевых рабочих групп по всем направлениям (образование, права человека, здравоохранение, сельское хозяйство и охрана окружающей среды, телекоммуникации, развитие автомобильного транспорта и другое).
Олег Серебрян
Вице-премьер по реинтеграции Молдовы
По его словам, был выявлен уровень и конкретные решения существующих проблем.
Главные переговорщики также обменялись мнениями в личных беседах.
Олег Серебрян вступил в должность вице-премьера по реинтеграции 19 января. Он принес присягу в присутствии президента и премьера Молдовы. С 5 ноября 2021 года в Молдове не было вице-премьера по реинтеграции, поскольку Влад Кульминский покинул свою должность.