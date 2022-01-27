https://ru.sputnik.md/20220127/vpervye-za-dolgoe-vremya-predstaviteli-kishineva-i-tiraspolya-proveli-besedu-48378193.html

Впервые за долгое время: представители Кишинева и Тирасполя провели беседу

Впервые за долгое время: представители Кишинева и Тирасполя провели беседу

Представители Кишинева и Тирасполя обсудили ряд сфер для сотрудничества.

2022-01-27T18:05+0200

2022-01-27T18:05+0200

2022-01-27T18:06+0200

политика

в молдове

кишинев

молдова

приднестровское урегулирование

5+2

тирасполь

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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Первая рабочая беседа политических представителей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию между Кишиневом и Тирасполем прошла в четверг в формате видео-конференции. Об этом сообщил в социальных сетях вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян.В беседе приняли участие представители посредников и наблюдателей в формате переговоров "5+2". Участники встречи приветствовали возобновление встреч в данном формате, выразив готовность к поддержанию конструктивного диалога с целью активизации переговорного процесса и определения приоритетных направлений деятельности на ближайший период. По его словам, был выявлен уровень и конкретные решения существующих проблем.Главные переговорщики также обменялись мнениями в личных беседах.Олег Серебрян вступил в должность вице-премьера по реинтеграции 19 января. Он принес присягу в присутствии президента и премьера Молдовы. С 5 ноября 2021 года в Молдове не было вице-премьера по реинтеграции, поскольку Влад Кульминский покинул свою должность.

https://ru.sputnik.md/20220119/biografiya-oleg-serebryan-48129406.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова, приднестровское урегулирование, 5+2, тирасполь