https://ru.sputnik.md/20220127/zamglavy-sovbeza-rf-chem-grozit-otkaz-ssha-ot-garantiy-bezopasnosti-48354111.html

Замглавы Совбеза РФ рассказал, чем грозит отказ США от гарантий безопасности

Замглавы Совбеза РФ рассказал, чем грозит отказ США от гарантий безопасности

Дмитрий Медведев дал интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

2022-01-27T09:31+0200

2022-01-27T09:31+0200

2022-01-27T10:20+0200

россия

в мире

дмитрий медведев

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КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Выход из различных соглашений о вооружениях - это всегда плохое решение, но если США не предоставят России гарантии стратегической безопасности, то диалог о продлении таких договоров, например, по ограничению стратегических наступательных вооружений, будет крайне затруднен, об этом в интервью ведущим российским СМИ заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, его цитирует РИА Новости."Что касается выхода из различных соглашений, договоров. Знаете, это всегда плохо. Мы всегда к этому относимся негативно. И более того, тот договор СНВ-3, который мы подписывали с (тогда президентом США Бараком - ред.) Обамой и который был недавно продлен (президентами РФ и США - ред.) Владимиром Владимировичем Путиным и Джозефом Байденом на пять лет, – это важный документ, важный договор. И очень хорошо, что удалось это сделать, потому что с предыдущей администрацией ничего не получалось в этом плане", - отметил Медведев, отвечая на вопрос, какие планы у России на тот случай, если США не представят гарантии стратегической безопасности."Но, если такие события происходят, скажем прямо, это плохой фон для продолжения переговоров по этой теме, для продления каких-либо договоров. И в этом смысле невозможно исключать никакого развития событий с точки зрения договорного права. Я даже не про нашу позицию говорю. Посмотрите, американцы вышли из большого количества договоров за последнее время. Мы это с прискорбием констатировали, но что мы можем сделать? Вышли и вышли. Естественно, что в таких условиях фон для продолжения переговоров, допустим, по ограничению стратегических наступательных вооружений будет крайне затруднительным", - добавил замглавы Совбеза."Чтобы избежать войны, нужно договариваться"Множество людей спекулируют на эскалации, но чтобы избежать войны, нужно договариваться, говорит Медведев.Говоря о тех, кому выгодна конфронтация, Дмитрий Медведев привел в пример одно из высказываний сенатора США, который не исключил "возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами Америки"."Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется", — сказал Медведев.Когда "это говорят люди, облеченные властью, тем более в Америке сенат — это серьезная очень структура, это очень печально", отметил он.Карибский кризис показал, что это может стать концом человеческой цивилизации, добавил замглавы Совбеза."Тем не менее такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это — маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно", — заключил Медведев.В чем парадокс существования НАТОУ НАТО сейчас нет противника, который не приемлет существование Запада. А Россия же никогда не выступала с такими идеями, отмечает Медведев."Вообще блоки – это понятие устаревшее, из периода холодной войны, от которой вроде бы все пытаются отойти. В этом-то и парадокс существования НАТО, что у НАТО сейчас нет противника, который бы позиционировал себя как страна или содружество стран, которые идеологически не приемлют существование западного мира, существования НАТО, так6 как это было в период конкуренции между странами социалистического содружества и Варшавским договором, с одной стороны, и Североатлантическим альянсом, с другой стороны", - сказал он."Мы же никогда так не говорили. Да, есть противоречия, есть проблемы, но мы никогда так не говорили. Более того, мы пытались выстроить отношения, и переговоры разные шли, в том числе даже о том, как нам ближе быть с НАТО. Но нас не услышали, нас не хотят видеть, поэтому ситуация развивается по другому сценарию", - добавил зампредседателя Совбеза РФ.В пересмотре ядерной доктрины необходимости нетДмитрий Медведев полагает, что в пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, так как "там и так все зафиксировано"."Что же касается пересмотра ядерной доктрины, она носит, по сути, публичный характер. Мне кажется, в этом нет никакой необходимости. Почему? Потому что там и так все зафиксировано. У нас есть право на ответ с использованием стратегических ядерных сил нашей страны в случае, если по нашей стране или нашим союзникам нанесен ядерный удар или удар с использованием оружия массового поражения, или если нашей стране угрожает иная опасность, которая направлена просто на ее существование", - уточнил он."Это всеобъемлющая формула, которая позволяет решать самые разные задачи", - добавил Медведев.Переговоры России с США и НАТОВ конце 2021 года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.В январе по этому вопросу прошла серия консультаций между Россией, США и альянсом: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.В среду США и НАТО передали России письменный ответ, отметив, что пока не будут обнародовать его, чтобы оставить возможность для конфиденциальных переговоров. По данным агентства dpa, которое ссылается на источники в блоке, "серьезных уступок" в документах нет.

https://ru.sputnik.md/20220125/dyunkerk-po-ukrainski-48316421.html

https://ru.sputnik.md/20220126/kozak-sammit-normandskoy-chetverki-ucheniya-nato-u-granits-rf-nedopustimy-48351014.html

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в мире, дмитрий медведев