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Замглавы Совбеза РФ рассказал, чем грозит отказ США от гарантий безопасности
09:31 27.01.2022 (обновлено: 10:20 27.01.2022)
© Sputnik / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев выступил на пленарном заседании форума "Открытые инновации - 2020"
© Sputnik / Екатерина Штукина/
Дмитрий Медведев дал интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Выход из различных соглашений о вооружениях - это всегда плохое решение, но если США не предоставят России гарантии стратегической безопасности, то диалог о продлении таких договоров, например, по ограничению стратегических наступательных вооружений, будет крайне затруднен, об этом в интервью ведущим российским СМИ заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, его цитирует РИА Новости.
"Что касается выхода из различных соглашений, договоров. Знаете, это всегда плохо. Мы всегда к этому относимся негативно. И более того, тот договор СНВ-3, который мы подписывали с (тогда президентом США Бараком - ред.) Обамой и который был недавно продлен (президентами РФ и США - ред.) Владимиром Владимировичем Путиным и Джозефом Байденом на пять лет, – это важный документ, важный договор. И очень хорошо, что удалось это сделать, потому что с предыдущей администрацией ничего не получалось в этом плане", - отметил Медведев, отвечая на вопрос, какие планы у России на тот случай, если США не представят гарантии стратегической безопасности.
"Но, если такие события происходят, скажем прямо, это плохой фон для продолжения переговоров по этой теме, для продления каких-либо договоров. И в этом смысле невозможно исключать никакого развития событий с точки зрения договорного права. Я даже не про нашу позицию говорю. Посмотрите, американцы вышли из большого количества договоров за последнее время. Мы это с прискорбием констатировали, но что мы можем сделать? Вышли и вышли. Естественно, что в таких условиях фон для продолжения переговоров, допустим, по ограничению стратегических наступательных вооружений будет крайне затруднительным", - добавил замглавы Совбеза.
"Чтобы избежать войны, нужно договариваться"
Множество людей спекулируют на эскалации, но чтобы избежать войны, нужно договариваться, говорит Медведев.
"Именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны", — отметил он.
Говоря о тех, кому выгодна конфронтация, Дмитрий Медведев привел в пример одно из высказываний сенатора США, который не исключил "возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами Америки".
"Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется", — сказал Медведев.
Когда "это говорят люди, облеченные властью, тем более в Америке сенат — это серьезная очень структура, это очень печально", отметил он.
"Мне кажется, что даже в советские времена, во всяком случае те советские времена, которые я застал, которые я помню, никогда наши партнеры из Америки и других стран не говорили о том, что неплохо бы там развязать ядерный конфликт", — рассказал Медведев.
Карибский кризис показал, что это может стать концом человеческой цивилизации, добавил замглавы Совбеза.
"Тем не менее такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это — маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно", — заключил Медведев.
В чем парадокс существования НАТО
У НАТО сейчас нет противника, который не приемлет существование Запада. А Россия же никогда не выступала с такими идеями, отмечает Медведев.
"Вообще блоки – это понятие устаревшее, из периода холодной войны, от которой вроде бы все пытаются отойти. В этом-то и парадокс существования НАТО, что у НАТО сейчас нет противника, который бы позиционировал себя как страна или содружество стран, которые идеологически не приемлют существование западного мира, существования НАТО, так6 как это было в период конкуренции между странами социалистического содружества и Варшавским договором, с одной стороны, и Североатлантическим альянсом, с другой стороны", - сказал он.
25 января, 22:59
"Мы же никогда так не говорили. Да, есть противоречия, есть проблемы, но мы никогда так не говорили. Более того, мы пытались выстроить отношения, и переговоры разные шли, в том числе даже о том, как нам ближе быть с НАТО. Но нас не услышали, нас не хотят видеть, поэтому ситуация развивается по другому сценарию", - добавил зампредседателя Совбеза РФ.
В пересмотре ядерной доктрины необходимости нет
Дмитрий Медведев полагает, что в пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, так как "там и так все зафиксировано".
"Что же касается пересмотра ядерной доктрины, она носит, по сути, публичный характер. Мне кажется, в этом нет никакой необходимости. Почему? Потому что там и так все зафиксировано. У нас есть право на ответ с использованием стратегических ядерных сил нашей страны в случае, если по нашей стране или нашим союзникам нанесен ядерный удар или удар с использованием оружия массового поражения, или если нашей стране угрожает иная опасность, которая направлена просто на ее существование", - уточнил он.
"Это всеобъемлющая формула, которая позволяет решать самые разные задачи", - добавил Медведев.
Переговоры России с США и НАТО
В конце 2021 года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
В январе по этому вопросу прошла серия консультаций между Россией, США и альянсом: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
В среду США и НАТО передали России письменный ответ, отметив, что пока не будут обнародовать его, чтобы оставить возможность для конфиденциальных переговоров. По данным агентства dpa, которое ссылается на источники в блоке, "серьезных уступок" в документах нет.