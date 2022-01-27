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Заснеженный Иерусалим: дети лепят снеговиков, взрослые делают селфи
Заснеженный Иерусалим: дети лепят снеговиков, взрослые делают селфи
Шторм "Элпис" вслед за Грецией накрыл Израиль: в Иерусалиме толщина снежного покрова достигала 20 сантиметров.
2022-01-27T18:00+0200
2022-01-27T18:00+0200
2022-01-27T18:00+0200
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иерусалим
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Паломники перед Стеной плача в снегу и люди на улицах, снимающие на телефон белые хлопья с неба – таким Иерусалим увидишь нечасто.В горных районах снегопады и вовсе заставили власти отменить очные занятия в школах. Из-за снежного шторма "Элпис" по всему Израилю наблюдаются перебои в дорожном сообщении, многие трассы закрыты.Буря ранее посетила Афины, и фотографии Акрополя в снегу облетели весь интернет. Теперь очередь за Землей обетованной: лучшие снимки зимы в Иерусалиме – в нашей фотоленте.
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фото, в мире, мультимедиа, иерусалим, снег
Заснеженный Иерусалим: дети лепят снеговиков, взрослые делают селфи
Шторм "Элпис" вслед за Грецией накрыл Израиль: в Иерусалиме толщина снежного покрова достигла 20 сантиметров.
Паломники перед Стеной плача в снегу и люди на улицах, снимающие на телефон белые хлопья с неба – таким Иерусалим увидишь нечасто.
В горных районах снегопады и вовсе заставили власти отменить очные занятия в школах. Из-за снежного шторма "Элпис" по всему Израилю наблюдаются перебои в дорожном сообщении, многие трассы закрыты.
Буря ранее посетила Афины, и фотографии Акрополя в снегу облетели весь интернет. Теперь очередь за Землей обетованной: лучшие снимки зимы в Иерусалиме – в нашей фотоленте.
© REUTERS / Ammar Awad
Дети лепят снеговика перед мечетью Купол Скалы, расположенной в Старом городе Иерусалима.
Дети лепят снеговика перед мечетью Купол Скалы, расположенной в Старом городе Иерусалима.
Купол Скалы, расположенный в Старом городе Иерусалима, после снежной бури.
Мужчина сгребает снег перед Дамасскими воротами в Старом городе Иерусалима.
Люди играют в снежки после снегопада в Иерусалиме.
Человек идет с зонтиком во время снежной бури в Иерусалиме.
Около Стены Плача в Иерусалиме после снегопада.
Группа мужчин делает селфи перед Дамасскими воротами в Старом городе Иерусалима.
Около Западной стены в Иерусалиме во время снегопада.
Общий вид Иерусалима после снежной бури.
Мужчина прикрывается зонтиком во время снежной бури в Иерусалиме.