https://ru.sputnik.md/20220127/zasnezhennyy-iyerusalim-48365579.html

Заснеженный Иерусалим: дети лепят снеговиков, взрослые делают селфи

Заснеженный Иерусалим: дети лепят снеговиков, взрослые делают селфи

Шторм "Элпис" вслед за Грецией накрыл Израиль: в Иерусалиме толщина снежного покрова достигала 20 сантиметров.

2022-01-27T18:00+0200

2022-01-27T18:00+0200

2022-01-27T18:00+0200

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Паломники перед Стеной плача в снегу и люди на улицах, снимающие на телефон белые хлопья с неба – таким Иерусалим увидишь нечасто.В горных районах снегопады и вовсе заставили власти отменить очные занятия в школах. Из-за снежного шторма "Элпис" по всему Израилю наблюдаются перебои в дорожном сообщении, многие трассы закрыты.Буря ранее посетила Афины, и фотографии Акрополя в снегу облетели весь интернет. Теперь очередь за Землей обетованной: лучшие снимки зимы в Иерусалиме – в нашей фотоленте.

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фото, в мире, мультимедиа, иерусалим, снег