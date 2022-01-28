https://ru.sputnik.md/20220128/belti-podnyali-tsena-proezd-taksi-48412189.html
В Бельцах вновь подняли цены на проезд в такси
В Бельцах вновь подняли цены на проезд в такси
Автотранспортники заявили, что вынуждены поднять цены из-за подорожания метана.
2022-01-28T18:58+0200
2022-01-28T18:58+0200
2022-01-28T18:58+0200
общество
подорожание
автомобили
такси
газ
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КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Услуги такси в Бельцах подорожали из-за значительного роста цен на метан. Стоимость проезда вырастет на 40 банов за километр в черте города и на два лея за километр за городом, сообщает местная пресса.В результате, стоимость поездки на такси в Бельцах в один конец обойдется в 40 леев, а в отдаленные районы города — в 45 леев.Последнее повышение стоимости проезда на такси в северной столице Молдовы зарегистрировано в начале декабря 2021 года, когда стоимость поездки по городу изменилась с 35 до 38 леев.Накануне выросли тарифы на услуги такси и в Гагаузии. Большинство поставщиков услуг уже повысили тариф до шести леев за километр.За последние два месяца стоимость метана на заправках страны выросла втрое. Сначала - с 8 до 12,80 леев за кубометр, затем цены были скорректированы до 13,10 леев. На прошлой неделе компания Transavtogaz вновь повысила стоимость метана, и теперь цена за литр топлива составляет 17,60 лея.
https://ru.sputnik.md/20220122/moldova-rezko-podorozhal-metan-48236892.html
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Ольга Мынзат
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ольга Мынзат
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg
подорожание, автомобили, такси, газ
В Бельцах вновь подняли цены на проезд в такси
Автотранспортники заявили, что вынуждены поднять цены из-за подорожания метана.
КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Услуги такси в Бельцах подорожали из-за значительного роста цен на метан. Стоимость проезда вырастет на 40 банов за километр в черте города и на два лея за километр за городом, сообщает местная пресса.
В результате, стоимость поездки на такси в Бельцах в один конец обойдется в 40 леев, а в отдаленные районы города — в 45 леев.
Последнее повышение стоимости проезда на такси в северной столице Молдовы зарегистрировано в начале декабря 2021 года, когда стоимость поездки по городу изменилась с 35 до 38 леев.
Накануне выросли тарифы на услуги такси и в Гагаузии. Большинство поставщиков услуг уже повысили тариф до шести леев за километр.
За последние два месяца стоимость метана на заправках страны выросла втрое. Сначала - с 8 до 12,80 леев за кубометр, затем цены были скорректированы до 13,10 леев. На прошлой неделе компания Transavtogaz вновь повысила стоимость метана, и теперь цена за литр топлива составляет 17,60 лея.