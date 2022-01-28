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Быть ли войне: Лукашенко назвал два варианта развития событий
11:34 28.01.2022 (обновлено: 12:32 28.01.2022)
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Президент Белоруссии выступил с обращением к народу и парламенту республики.
КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Минск будет участвовать в войне в случае агрессии против России, такое заявление в пятницу сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к народу и парламенту страны.
Как передает РИА Новости, Лукашенко также подчеркнул, что ни он, ни кто-либо из военачальников республики не хотели бы войны.
"Если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия, если против нашей Беларуси будет развязана горячая война, мы все как один станем на защиту нашей земли. (...) Второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать: если на нашего союзника РФ осуществят непосредственное нападение и такая агрессия будет совершена против территории РФ. Основа тому – наша союзная договоренность", – заявил Лукашенко.
При этом белорусский лидер убежден, что Минску необходимо развивать сотрудничество с Россией и союзниками по ОДКБ.
"Нужно более активно развивать взаимодействие с Россией и другими нашими союзниками по договору о коллективной безопасности. Пример Казахстана показал, насколько оперативно ОДКБ может реагировать на угрозы безопасности на евразийском пространстве. Силы коллективной безопасности стали ключевым фактором стабилизации обстановки. Новая военная доктрина Союзного государства существенно усилит гарантии мира в нашем регионе. Необходимо повышать эффективность стратегического сдерживания, проводить совместные мероприятия по оперативной боевой подготовке в оборонительных целях. Всего 2500 хорошо подготовленных военных решили проблему Казахстана, позволили стабилизировать обстановку", – сказал Лукашенко.
В настоящее время Белоруссия и Россия проводят внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. Проверка проходит в два этапа: до 9 февраля передислоцируют и создадут в кратчайшие сроки группировку войск на территории Белоруссии, а также организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов, воздушной границы, проверят готовность дежурных сил ПВО.
В настоящее время Белоруссия и Россия проводят внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. Проверка проходит в два этапа: до 9 февраля передислоцируют и создадут в кратчайшие сроки группировку войск на территории Белоруссии, а также организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов, воздушной границы, проверят готовность дежурных сил ПВО.
На втором этапе – с 10 по 20 февраля – пройдут совместные учения "Союзная решимость – 2022". Участники отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.