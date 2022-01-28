https://ru.sputnik.md/20220128/ekspert-koronavirus-gripp-odnovremenno-48413048.html
Мнения экспертов: что будет, если заболеть коронавирусом и гриппом одновременно
Мнения экспертов: что будет, если заболеть коронавирусом и гриппом одновременно
Помимо коронавируса в молдове циркулируют три штамма гриппа, три из которых тоже были пандемическими.
2022-01-28T19:23+0200
2022-01-28T19:23+0200
2022-01-28T19:54+0200
вирус
эпидемия
болезнь
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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. В случае так называемой "флуроны" или одновременного заражения сезонным гриппом и коронавирусом SARS-CoV-2 в лечении болезни могут потребоваться несколько степеней защиты и наблюдение семейного врача. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказали эксперты в области эпидемиологии.По словам специалиста в области эпидемиологии Аллы Токарчук, вероятность заражения двумя разными вирусами в Молдове сохраняется, а течение болезни зависит от наличия прививки и от конкретных штаммов коронавируса и вируса гриппа, которыми заболел человек.Есть хорошо известные лекарства, которые, по ее словам, могут приостановить распространение вируса в организме в первые 48 часов после заражения."Здесь может быть несколько элементов защиты – вакцинация, правильное своевременное лечение и т. п.", – считает Токарчук.Специалист также настоятельно рекомендует в таких случаях обращаться к семейному врачу.Главный научный сотрудник российского Института имени Гамалеи (РФ) Анатолий Альтштейн также приходит к выводу, что из-за высокой степени распространения болезней, в частности, штамма коронавируса "омикрон", заражение сразу двумя вирусами возможно, но считает, что таких случаев будет незначительное количество.Эксперт в очередной раз отметил, что штамм коронавируса "омикрон" отличается высокой заразностью и патогенностью."Поэтому он сейчас у вас преобладает. Он отличается также высокой патогенностью, поражает больше верхние дыхательные пути, поэтому значительная часть людей может лечиться на дому", – говорит Альтштейн.В большинстве случаев не нужно никаких лекарств, чтобы выздороветь, считает российский ученый.Он также отмечает, что когда заболевание средней тяжести и нарушено дыхание, пациент должен находиться в больнице.Алла Токарчук же отмечает, что в Молдове, помимо "омикрона", по-прежнему распространяется штамм "дельта", который представляет большую опасность."Думаю, будет правильно сказать, что в стране сейчас циркулируют и "омикрон", и "дельта". Один штамм более заразный, но с легким течением болезни, другой менее заразный, но с более тяжелым протеканием болезни. Они сейчас будут давать большую нагрузку на систему здравоохранения", – говорит эксперт.Она рекомендует внимательно следить за здоровьем даже тем заболевшим, чей диагноз не подтвержден тестом.Напомним, в Молдове 27 января зарегистрирован первый случай заражения "флуроной".В Минздраве сообщили, что был подтвержден случай заражения вирусом COVID-19 и гриппом типа "А" у 5-летнего ребенка. Состояние пациента удовлетворительное, его лечат на дому.
https://ru.sputnik.md/20220127/pervyy-sluchay-flurona-moldova-48361210.html
https://ru.sputnik.md/20220128/v-moldove-novaya-kombinatsiya-covid-19-chem-opasna-flurona-48377242.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
вирус, эпидемия, болезнь
Мнения экспертов: что будет, если заболеть коронавирусом и гриппом одновременно
19:23 28.01.2022 (обновлено: 19:54 28.01.2022)
Помимо коронавируса, в Молдове циркулируют четыре штамма гриппа, три из которых признаны пандемическими.
КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik.
В случае так называемой "флуроны" или одновременного заражения сезонным гриппом и коронавирусом SARS-CoV-2 в лечении болезни могут потребоваться несколько степеней защиты и наблюдение семейного врача. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова
рассказали эксперты в области эпидемиологии.
По словам специалиста в области эпидемиологии Аллы Токарчук, вероятность заражения двумя разными вирусами в Молдове сохраняется, а течение болезни зависит от наличия прививки и от конкретных штаммов коронавируса и вируса гриппа, которыми заболел человек.
"Если у человека будет вакцина, то коронавирус пройдет в более легкой форме, без осложнений. А грипп зависит от того, какой это будет штамм гриппа. Нужно учитывать, что в этом сезоне у нас циркулируют четыре штамма гриппа, три из которых признаны пандемическими", – рассказывает Токарчук.
Есть хорошо известные лекарства, которые, по ее словам, могут приостановить распространение вируса в организме в первые 48 часов после заражения.
"Здесь может быть несколько элементов защиты – вакцинация, правильное своевременное лечение и т. п.", – считает Токарчук.
Специалист также настоятельно рекомендует в таких случаях обращаться к семейному врачу.
Главный научный сотрудник российского Института имени Гамалеи (РФ) Анатолий Альтштейн также приходит к выводу, что из-за высокой степени распространения болезней, в частности, штамма коронавируса "омикрон", заражение сразу двумя вирусами возможно, но считает, что таких случаев будет незначительное количество.
"Если распространен и вирус сезонного гриппа. и коронавирус, исключить нельзя, что ребенок или взрослый может заразиться двумя вирусами. Но вероятность такого заражения достаточно низкая", – говорит Альтштейн.
Эксперт в очередной раз отметил, что штамм коронавируса "омикрон" отличается высокой заразностью и патогенностью.
"Поэтому он сейчас у вас преобладает. Он отличается также высокой патогенностью, поражает больше верхние дыхательные пути, поэтому значительная часть людей может лечиться на дому", – говорит Альтштейн.
В большинстве случаев не нужно никаких лекарств, чтобы выздороветь, считает российский ученый.
"Конечно, при повышенной температуре могут применяться лекарства, снижающие температуру, и в общем-то больше ничего не нужно. Те лекарства, которые применяют и у нас в России, и у вас в Молдове против легких форм коронавируса, обладают низкой эффективностью, их необязательно применять", – говорит ученый.
Он также отмечает, что когда заболевание средней тяжести и нарушено дыхание, пациент должен находиться в больнице.
Алла Токарчук же отмечает, что в Молдове, помимо "омикрона", по-прежнему распространяется штамм "дельта", который представляет большую опасность.
"Думаю, будет правильно сказать, что в стране сейчас циркулируют и "омикрон", и "дельта". Один штамм более заразный, но с легким течением болезни, другой менее заразный, но с более тяжелым протеканием болезни. Они сейчас будут давать большую нагрузку на систему здравоохранения", – говорит эксперт.
Она рекомендует внимательно следить за здоровьем даже тем заболевшим, чей диагноз не подтвержден тестом.
"Если заразился, нужно следить за здоровьем. Даже если теста нет. Нужно следить за температурой, следить за сатурацией крови. Ставить в известность семейного врача", – добавляет специалист.
Напомним, в Молдове 27 января зарегистрирован первый случай заражения "флуроной".
В Минздраве сообщили, что был подтвержден случай заражения вирусом COVID-19 и гриппом типа "А" у 5-летнего ребенка. Состояние пациента удовлетворительное, его лечат на дому.