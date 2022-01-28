https://ru.sputnik.md/20220128/ekspert-koronavirus-gripp-odnovremenno-48413048.html

Мнения экспертов: что будет, если заболеть коронавирусом и гриппом одновременно

Мнения экспертов: что будет, если заболеть коронавирусом и гриппом одновременно

Помимо коронавируса в молдове циркулируют три штамма гриппа, три из которых тоже были пандемическими.

2022-01-28T19:23+0200

2022-01-28T19:23+0200

2022-01-28T19:54+0200

вирус

эпидемия

болезнь

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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. В случае так называемой "флуроны" или одновременного заражения сезонным гриппом и коронавирусом SARS-CoV-2 в лечении болезни могут потребоваться несколько степеней защиты и наблюдение семейного врача. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказали эксперты в области эпидемиологии.По словам специалиста в области эпидемиологии Аллы Токарчук, вероятность заражения двумя разными вирусами в Молдове сохраняется, а течение болезни зависит от наличия прививки и от конкретных штаммов коронавируса и вируса гриппа, которыми заболел человек.Есть хорошо известные лекарства, которые, по ее словам, могут приостановить распространение вируса в организме в первые 48 часов после заражения."Здесь может быть несколько элементов защиты – вакцинация, правильное своевременное лечение и т. п.", – считает Токарчук.Специалист также настоятельно рекомендует в таких случаях обращаться к семейному врачу.Главный научный сотрудник российского Института имени Гамалеи (РФ) Анатолий Альтштейн также приходит к выводу, что из-за высокой степени распространения болезней, в частности, штамма коронавируса "омикрон", заражение сразу двумя вирусами возможно, но считает, что таких случаев будет незначительное количество.Эксперт в очередной раз отметил, что штамм коронавируса "омикрон" отличается высокой заразностью и патогенностью."Поэтому он сейчас у вас преобладает. Он отличается также высокой патогенностью, поражает больше верхние дыхательные пути, поэтому значительная часть людей может лечиться на дому", – говорит Альтштейн.В большинстве случаев не нужно никаких лекарств, чтобы выздороветь, считает российский ученый.Он также отмечает, что когда заболевание средней тяжести и нарушено дыхание, пациент должен находиться в больнице.Алла Токарчук же отмечает, что в Молдове, помимо "омикрона", по-прежнему распространяется штамм "дельта", который представляет большую опасность."Думаю, будет правильно сказать, что в стране сейчас циркулируют и "омикрон", и "дельта". Один штамм более заразный, но с легким течением болезни, другой менее заразный, но с более тяжелым протеканием болезни. Они сейчас будут давать большую нагрузку на систему здравоохранения", – говорит эксперт.Она рекомендует внимательно следить за здоровьем даже тем заболевшим, чей диагноз не подтвержден тестом.Напомним, в Молдове 27 января зарегистрирован первый случай заражения "флуроной".В Минздраве сообщили, что был подтвержден случай заражения вирусом COVID-19 и гриппом типа "А" у 5-летнего ребенка. Состояние пациента удовлетворительное, его лечат на дому.

https://ru.sputnik.md/20220127/pervyy-sluchay-flurona-moldova-48361210.html

https://ru.sputnik.md/20220128/v-moldove-novaya-kombinatsiya-covid-19-chem-opasna-flurona-48377242.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

вирус, эпидемия, болезнь