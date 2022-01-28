https://ru.sputnik.md/20220128/india-ispytaniya-intranazalnoy-buster-vaktsina-covid-48405323.html

В Индии начались испытания интраназальной бустерной вакцины от COVID

В Индии начались испытания интраназальной бустерной вакцины от COVID

В Индии начались испытания интраназальной бустерной вакцины от COVID

2022-01-28T16:47+0200

2022-01-28T16:47+0200

2022-01-28T17:30+0200

коронавирус

индия

вакцина

испытание

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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech получила разрешение от Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств на проведение клинических испытаний интраназальной бустерной вакцины от COVID-19, сообщает РИА Новости. Испытания будут проходить среди людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса препаратом Covaxin.Вакцина против COVID-19 с вектором аденовируса шимпанзе (BBV154) будет вводиться интраназально, доза составляет 0,5 миллилитра. Испытания пройдут в девяти медицинских центрах Индии."Можно отметить, что простое предоставление разрешения на проведение клинических испытаний вакцины не означает, что на основании данных клинических испытаний, полученных с помощью вакцины, вам будет автоматически предоставлено разрешение на продажу этой вакцины в стране", – отметила организация.На данный момент в Индии одобрено применение шести вакцин против коронавируса – отечественных Corbevax, Covaxin и ZyCoV-D, вакцины компании AstraZeneca под названием Covishield, российской вакцины "Спутник V" и американской вакцины, производимой компанией Moderna.

https://ru.sputnik.md/20220127/uchenye-predupredili-opasnosti-koronavirus-48380744.html

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индия, вакцина, испытание