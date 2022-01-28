https://ru.sputnik.md/20220128/india-ispytaniya-intranazalnoy-buster-vaktsina-covid-48405323.html
В Индии начались испытания интраназальной бустерной вакцины от COVID
В Индии начались испытания интраназальной бустерной вакцины от COVID
В Индии начались испытания интраназальной бустерной вакцины от COVID
2022-01-28T16:47+0200
2022-01-28T16:47+0200
2022-01-28T17:30+0200
коронавирус
индия
вакцина
испытание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/10/32052200_0:174:3073:1902_1920x0_80_0_0_12331047079324e31cc163298de8fbcb.jpg
КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech получила разрешение от Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств на проведение клинических испытаний интраназальной бустерной вакцины от COVID-19, сообщает РИА Новости. Испытания будут проходить среди людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса препаратом Covaxin.Вакцина против COVID-19 с вектором аденовируса шимпанзе (BBV154) будет вводиться интраназально, доза составляет 0,5 миллилитра. Испытания пройдут в девяти медицинских центрах Индии."Можно отметить, что простое предоставление разрешения на проведение клинических испытаний вакцины не означает, что на основании данных клинических испытаний, полученных с помощью вакцины, вам будет автоматически предоставлено разрешение на продажу этой вакцины в стране", – отметила организация.На данный момент в Индии одобрено применение шести вакцин против коронавируса – отечественных Corbevax, Covaxin и ZyCoV-D, вакцины компании AstraZeneca под названием Covishield, российской вакцины "Спутник V" и американской вакцины, производимой компанией Moderna.
https://ru.sputnik.md/20220127/uchenye-predupredili-opasnosti-koronavirus-48380744.html
индия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/10/32052200_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dbe99cefe35ddf0afd75652ea06dbcf9.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
индия, вакцина, испытание
В Индии начались испытания интраназальной бустерной вакцины от COVID
16:47 28.01.2022 (обновлено: 17:30 28.01.2022)
В испытании принимают участие люди, получившие две дозы вакцины Covaxin.
КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik.
Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech получила разрешение от Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств на проведение клинических испытаний интраназальной бустерной вакцины от COVID-19, сообщает РИА Новости
. Испытания будут проходить среди людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса препаратом Covaxin.
"Центральный лицензирующий орган настоящим разрешает Bharat Biotech International проводить клинические испытания нового препарата", – сообщается в уведомлении управления.
Вакцина против COVID-19 с вектором аденовируса шимпанзе (BBV154) будет вводиться интраназально, доза составляет 0,5 миллилитра. Испытания пройдут в девяти медицинских центрах Индии.
"Можно отметить, что простое предоставление разрешения на проведение клинических испытаний вакцины не означает, что на основании данных клинических испытаний, полученных с помощью вакцины, вам будет автоматически предоставлено разрешение на продажу этой вакцины в стране", – отметила организация.
На данный момент в Индии одобрено применение шести вакцин против коронавируса – отечественных Corbevax, Covaxin и ZyCoV-D, вакцины компании AstraZeneca под названием Covishield, российской вакцины "Спутник V" и американской вакцины, производимой компанией Moderna.