Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Видеокамера - Sputnik Молдова, 1920
Видео
Смотрите самые интересные и свежие видео о событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20220128/intervyu-sergeya-lavrova-pryamom-efire-radio-sputnik-drugikh-radiostantsiy-48385519.html
Интервью Сергея Лаврова в прямом эфире для радио Sputnik и других радиостанций
Интервью Сергея Лаврова в прямом эфире для радио Sputnik и других радиостанций
Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова транслируют в прямом эфире четыре радиостанции, в том числе Sputnik.
2022-01-28T10:00+0200
2022-01-28T11:48+0200
видео
в мире
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1c/48389064_0:0:3359:1890_1920x0_80_0_0_ee4b0fe602d998c7deec75f17ff6ce41.jpg
Глава российской дипломатии в прямом эфире ответил на вопросы журналистов четырех радиостанций: Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Сергей Лавров рассказал о том, как США и НАТО пытаются сбросить с себя ответственность по вопросам безопасности, об угрозах военных конфликтов, о ситуации на мировой арене, выполнении Минских договоренностей и о том, что в учебниках истории в странах СНГ искажается историческая правда.Интервью шло в формате видеоконференции. Сергей Лавров находился в студии в МИД, участники были подключены по Zoom.
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1c/48389064_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_0728b3c6c203691254d1798906372056.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, сергей лавров, видео

Интервью Сергея Лаврова в прямом эфире для радио Sputnik и других радиостанций

10:00 28.01.2022 (обновлено: 11:48 28.01.2022)
© Ruptly
Подписаться на
Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова транслировали в прямом эфире четыре радиостанции, в том числе Sputnik.
Глава российской дипломатии в прямом эфире ответил на вопросы журналистов четырех радиостанций: Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
Сергей Лавров рассказал о том, как США и НАТО пытаются сбросить с себя ответственность по вопросам безопасности, об угрозах военных конфликтов, о ситуации на мировой арене, выполнении Минских договоренностей и о том, что в учебниках истории в странах СНГ искажается историческая правда.
Интервью шло в формате видеоконференции. Сергей Лавров находился в студии в МИД, участники были подключены по Zoom.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский