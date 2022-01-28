https://ru.sputnik.md/20220128/intervyu-sergeya-lavrova-pryamom-efire-radio-sputnik-drugikh-radiostantsiy-48385519.html

Интервью Сергея Лаврова в прямом эфире для радио Sputnik и других радиостанций

Интервью Сергея Лаврова в прямом эфире для радио Sputnik и других радиостанций

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова транслируют в прямом эфире четыре радиостанции, в том числе Sputnik.

2022-01-28T10:00+0200

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Глава российской дипломатии в прямом эфире ответил на вопросы журналистов четырех радиостанций: Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Сергей Лавров рассказал о том, как США и НАТО пытаются сбросить с себя ответственность по вопросам безопасности, об угрозах военных конфликтов, о ситуации на мировой арене, выполнении Минских договоренностей и о том, что в учебниках истории в странах СНГ искажается историческая правда.Интервью шло в формате видеоконференции. Сергей Лавров находился в студии в МИД, участники были подключены по Zoom.

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