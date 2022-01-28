https://ru.sputnik.md/20220128/intervyu-sergeya-lavrova-pryamom-efire-radio-sputnik-drugikh-radiostantsiy-48385519.html
Интервью Сергея Лаврова в прямом эфире для радио Sputnik и других радиостанций
Интервью Сергея Лаврова в прямом эфире для радио Sputnik и других радиостанций
Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова транслируют в прямом эфире четыре радиостанции, в том числе Sputnik.
2022-01-28T10:00+0200
2022-01-28T10:00+0200
2022-01-28T11:48+0200
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сергей лавров
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Глава российской дипломатии в прямом эфире ответил на вопросы журналистов четырех радиостанций: Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Сергей Лавров рассказал о том, как США и НАТО пытаются сбросить с себя ответственность по вопросам безопасности, об угрозах военных конфликтов, о ситуации на мировой арене, выполнении Минских договоренностей и о том, что в учебниках истории в странах СНГ искажается историческая правда.Интервью шло в формате видеоконференции. Сергей Лавров находился в студии в МИД, участники были подключены по Zoom.
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в мире, россия, сергей лавров, видео
Интервью Сергея Лаврова в прямом эфире для радио Sputnik и других радиостанций
10:00 28.01.2022 (обновлено: 11:48 28.01.2022)
Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова транслировали в прямом эфире четыре радиостанции, в том числе Sputnik.
Глава российской дипломатии в прямом эфире ответил на вопросы журналистов четырех радиостанций: Sputnik
, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
Сергей Лавров рассказал о том, как США и НАТО пытаются сбросить с себя ответственность по вопросам безопасности, об угрозах военных конфликтов, о ситуации на мировой арене, выполнении Минских договоренностей и о том, что в учебниках истории в странах СНГ искажается историческая правда.
Интервью шло в формате видеоконференции. Сергей Лавров находился в студии в МИД, участники были подключены по Zoom.