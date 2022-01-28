https://ru.sputnik.md/20220128/kishinev-punkty-vaktsinatsii-48389259.html

Где в Кишиневе 28 января находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 28 января находятся мобильные пункты вакцинации

Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.

2022-01-28T11:02+0200

2022-01-28T11:02+0200

2022-01-28T11:37+0200

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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 28 января, с 12.00 до 18.00.Троллейбус отправится в Буюканы на улицу Алба-Юлия и остановится возле рынка "Дельфин".Автобус поедет в сектор Центр на улицу Тестемицану, 3 и будет находиться возле ТЦ Kaufland.Где будут находиться пункты вакцинации 29 январяТроллейбус отправится в Центр на улицу Миорица и остановится на пересечении с Хынчештским шоссе.Автобус поедет в сектор Центр на улицу Гиочеилор, 1 и будет находиться у парка "Валя Морилор".Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20220127/pervyy-sluchay-flurona-moldova-48361210.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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