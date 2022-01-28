https://ru.sputnik.md/20220128/koroleva-elizaveta-sobstvennyy-brend-sous-48415900.html

Королева Елизавета II запустила собственный бренд соусов Royal Estate

Королева Елизавета II запустила собственный бренд соусов Royal Estate

Королева Великобритании Елизавета II выпустила два соуса под собственным брендом Royal Estate

2022-01-28T21:58+0200

2022-01-28T21:58+0200

2022-01-28T21:58+0200

в мире

елизавета ii

бренд

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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II выпустила два соуса под собственным брендом Royal Estate, передает РИА Новости. Ассортимент включает томатный и коричневый соус, сообщают британские СМИ.В состав томатного соуса входят финики, яблочный сок и специи."Настоящий семейный любимый соус, полный помидоров и слегка приправленный специями, этот кетчуп восхитителен. Яркий и сочный кетчуп может подарить наслаждение в любое время суток, прекрасное дополнение к блюду", - говорится на этикетке кетчупа.Коричневый соус, согласно описанию, также представляет собой соус на основе помидоров, в его состав вошли еще уксус и приправы.Оба продукта можно приобрести в Сандригемском дворце в графстве Норфолк. Стоимость "королевских" соусов нового бренда Елизаветы II составляет 6,99 фунта стерлингов (9,38 доллара США) за бутылку массой 295 граммов. Для сравнения, бутылка кетчупа британской марки Sainsbury массой 460 граммов стоит всего 60 британских пенсов (около 80 американских центов).

https://ru.sputnik.md/20210421/elizavete-II-95-i-ona-do-sih-por-istochnik-vdohvovenia-34466404.html

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в мире, елизавета ii, бренд