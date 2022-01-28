https://ru.sputnik.md/20220128/koroleva-elizaveta-sobstvennyy-brend-sous-48415900.html
Королева Елизавета II запустила собственный бренд соусов Royal Estate
Королева Елизавета II запустила собственный бренд соусов Royal Estate
Королева Великобритании Елизавета II выпустила два соуса под собственным брендом Royal Estate
2022-01-28T21:58+0200
2022-01-28T21:58+0200
2022-01-28T21:58+0200
в мире
елизавета ii
бренд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/168/96/1689672_0:100:1461:922_1920x0_80_0_0_b20b961a78f71c58c4c1978b49b1f38e.jpg
КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II выпустила два соуса под собственным брендом Royal Estate, передает РИА Новости. Ассортимент включает томатный и коричневый соус, сообщают британские СМИ.В состав томатного соуса входят финики, яблочный сок и специи."Настоящий семейный любимый соус, полный помидоров и слегка приправленный специями, этот кетчуп восхитителен. Яркий и сочный кетчуп может подарить наслаждение в любое время суток, прекрасное дополнение к блюду", - говорится на этикетке кетчупа.Коричневый соус, согласно описанию, также представляет собой соус на основе помидоров, в его состав вошли еще уксус и приправы.Оба продукта можно приобрести в Сандригемском дворце в графстве Норфолк. Стоимость "королевских" соусов нового бренда Елизаветы II составляет 6,99 фунта стерлингов (9,38 доллара США) за бутылку массой 295 граммов. Для сравнения, бутылка кетчупа британской марки Sainsbury массой 460 граммов стоит всего 60 британских пенсов (около 80 американских центов).
https://ru.sputnik.md/20210421/elizavete-II-95-i-ona-do-sih-por-istochnik-vdohvovenia-34466404.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/168/96/1689672_0:36:1462:1132_1920x0_80_0_0_f343553a2076cb9bc3684678eb35b495.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, елизавета ii, бренд
Королева Елизавета II запустила собственный бренд соусов Royal Estate
Баночка томатного соуса обойдется покупателям почти в 10 долларов.
КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik.
Королева Великобритании Елизавета II выпустила два соуса под собственным брендом Royal Estate, передает РИА Новости
. Ассортимент включает томатный и коричневый соус, сообщают британские СМИ.
В состав томатного соуса входят финики, яблочный сок и специи.
"Настоящий семейный любимый соус, полный помидоров и слегка приправленный специями, этот кетчуп восхитителен. Яркий и сочный кетчуп может подарить наслаждение в любое время суток, прекрасное дополнение к блюду", - говорится на этикетке кетчупа.
Коричневый соус, согласно описанию, также представляет собой соус на основе помидоров, в его состав вошли еще уксус и приправы.
Оба продукта можно приобрести в Сандригемском дворце в графстве Норфолк. Стоимость "королевских" соусов нового бренда Елизаветы II составляет 6,99 фунта стерлингов (9,38 доллара США) за бутылку массой 295 граммов. Для сравнения, бутылка кетчупа британской марки Sainsbury массой 460 граммов стоит всего 60 британских пенсов (около 80 американских центов).