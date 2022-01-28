https://ru.sputnik.md/20220128/kovid-otdeleniya-gagauzii-perepolneny-samomu-malenkomu-10-dney-48393659.html

Ковид-отделения в Гагаузии переполнены: самому маленькому пациенту 10 дней

Ковид-отделения в Гагаузии переполнены: самому маленькому пациенту 10 дней

Одновременно с выявлением в Молдове "омикрона" в стране резко выросло количество случаев заболевания коронавирусом.

2022-01-28T12:28+0200

2022-01-28T12:28+0200

2022-01-28T12:35+0200

коронавирус

в молдове

гагаузия

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КОМРАТ, 28 янв – Sputnik, Максим Топал. Два функционирующих на территории Гагаузии ковид-центра переполнены. Очередная волна COVID-19 отличается увеличением числа заболевших детей. В больнице Комрата на данный момент проходят лечение 89 пациентов, инфицированных коронавирусом нового типа. Из них 21 пациент – дети, рассказал заместитель менеджера районной больницы Комрат Константин Яниогло.Самому юному пациенту в ковид-центре Комрата всего 10 дней. Сложная ситуация складывается и в ковид-центре чадыр-лунгской больницы. В отделении, рассчитанном на 40 коек, госпитализированы 44 пациента. Накануне в больницу госпитализировали четверых детей.Ситуация ухудшается еще и тем, что во время новой волны COVID-19 вновь массово начали болеть врачи и вспомогательный медицинский персонал. Хотя благодаря своевременной вакцинации медики намного легче переносят болезнь, однако с каждым днем нехватка кадров ощущается все острее.По данным Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии, общие темпы вакцинации в регионе продолжают оставаться крайне низкими.Специалисты отмечают, что хотя "омикрон" переносится и легче, чем "дельта", однако он более заразен. В связи с этим людей просят не посещать массовые мероприятия и не заниматься самолечением. По-прежнему важно носить защитные маски в закрытых помещениях и транспорте, чаще мыть руки с мылом и обрабатывать их дезинфектором, а также соблюдать социальную дистанцию.

https://ru.sputnik.md/20220127/chislo-sluchaev-covid-moldova-48370769.html

гагаузия

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