https://ru.sputnik.md/20220128/kovid-otdeleniya-gagauzii-perepolneny-samomu-malenkomu-10-dney-48393659.html
Ковид-отделения в Гагаузии переполнены: самому маленькому пациенту 10 дней
Ковид-отделения в Гагаузии переполнены: самому маленькому пациенту 10 дней
Одновременно с выявлением в Молдове "омикрона" в стране резко выросло количество случаев заболевания коронавирусом.
2022-01-28T12:28+0200
2022-01-28T12:28+0200
2022-01-28T12:35+0200
коронавирус
в молдове
гагаузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1c/48393237_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_32601841a26be08a28162cc717f17876.jpg
КОМРАТ, 28 янв – Sputnik, Максим Топал. Два функционирующих на территории Гагаузии ковид-центра переполнены. Очередная волна COVID-19 отличается увеличением числа заболевших детей. В больнице Комрата на данный момент проходят лечение 89 пациентов, инфицированных коронавирусом нового типа. Из них 21 пациент – дети, рассказал заместитель менеджера районной больницы Комрат Константин Яниогло.Самому юному пациенту в ковид-центре Комрата всего 10 дней. Сложная ситуация складывается и в ковид-центре чадыр-лунгской больницы. В отделении, рассчитанном на 40 коек, госпитализированы 44 пациента. Накануне в больницу госпитализировали четверых детей.Ситуация ухудшается еще и тем, что во время новой волны COVID-19 вновь массово начали болеть врачи и вспомогательный медицинский персонал. Хотя благодаря своевременной вакцинации медики намного легче переносят болезнь, однако с каждым днем нехватка кадров ощущается все острее.По данным Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии, общие темпы вакцинации в регионе продолжают оставаться крайне низкими.Специалисты отмечают, что хотя "омикрон" переносится и легче, чем "дельта", однако он более заразен. В связи с этим людей просят не посещать массовые мероприятия и не заниматься самолечением. По-прежнему важно носить защитные маски в закрытых помещениях и транспорте, чаще мыть руки с мылом и обрабатывать их дезинфектором, а также соблюдать социальную дистанцию.
https://ru.sputnik.md/20220127/chislo-sluchaev-covid-moldova-48370769.html
гагаузия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1c/48393237_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_bbd3a34819c47a751b8f50b68003b3fd.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в молдове, гагаузия
Ковид-отделения в Гагаузии переполнены: самому маленькому пациенту 10 дней
12:28 28.01.2022 (обновлено: 12:35 28.01.2022)
Одновременно с выявлением в Молдове "омикрона" в стране резко выросло количество случаев заболевания коронавирусом.
КОМРАТ, 28 янв – Sputnik, Максим Топал. Два функционирующих на территории Гагаузии ковид-центра переполнены. Очередная волна COVID-19 отличается увеличением числа заболевших детей. В больнице Комрата на данный момент проходят лечение 89 пациентов, инфицированных коронавирусом нового типа. Из них 21 пациент – дети, рассказал заместитель менеджера районной больницы Комрат Константин Яниогло.
"Подтвержденный диагноз COVID-19 практически у всех матерей. Ситуация тяжелая, отделения битком. Есть и тяжелые больные, хотя их и меньше, чем раньше. Когда был другой штамм коронавируса, были и более тяжелые больные, было больше смертельных случаев. Тяжело переносят COVID-19 в основном те, кто не был вакцинирован", – говорит Константин Яниогло.
Самому юному пациенту в ковид-центре Комрата всего 10 дней. Сложная ситуация складывается и в ковид-центре чадыр-лунгской больницы. В отделении, рассчитанном на 40 коек, госпитализированы 44 пациента. Накануне в больницу госпитализировали четверых детей.
"Из 44 человек 14 находятся в тяжелом состоянии. Остальные расцениваются как средней тяжести. Дети все средней тяжести. Ситуация сложная – это полный завал. Мы сейчас ломаем голову, какое отделение перепрофилировать, чтобы найти дополнительные койки", – отметила директор медучреждения Наталья Попазогло.
Ситуация ухудшается еще и тем, что во время новой волны COVID-19 вновь массово начали болеть врачи и вспомогательный медицинский персонал. Хотя благодаря своевременной вакцинации медики намного легче переносят болезнь, однако с каждым днем нехватка кадров ощущается все острее.
По данным Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии, общие темпы вакцинации в регионе продолжают оставаться крайне низкими.
"Вакцинация среди взрослого населения продвигается очень маленькими темпами и находится на уровне 19 процентов. До настоящего времени в Гагаузии были провакцинированы 76 детей. Вакцинация детей проходит только добровольно, с согласия родителей", – говорит начальник ведомства Светлана Дулева.
Специалисты отмечают, что хотя "омикрон" переносится и легче, чем "дельта", однако он более заразен. В связи с этим людей просят не посещать массовые мероприятия и не заниматься самолечением. По-прежнему важно носить защитные маски в закрытых помещениях и транспорте, чаще мыть руки с мылом и обрабатывать их дезинфектором, а также соблюдать социальную дистанцию.