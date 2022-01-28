https://ru.sputnik.md/20220128/lavrov-moskva-khochet-chtoby-s-ney-rabotali-chestno-48392207.html
Лавров: Москва хочет, чтобы с ней работали честно
Лавров: Москва хочет, чтобы с ней работали честно
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ответил в прямом эфире на вопросы журналистов радиостанций Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
2022-01-28T11:17+0200
2022-01-28T11:17+0200
2022-01-28T11:40+0200
нато
сша
сергей лавров
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в мире
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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Предложения России по гарантиям безопасности не запредельны, Москва хочет, чтобы с ней работали честно, заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в интервью радиостанциям радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".Глава МИД процитировал обязательства, которые в рамках ОБСЕ были приняты на высшем уровне, подписаны президентами, в том числе США, о том, что никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. "Американцы говорят, право на выбор союзов священно. Мы говорим: при условии, что оно не усугубляет безопасность любой другой страны. Под этим вы, господа хорошие, подписались. Сейчас, когда пытаются представить российские предложения как ультиматум, Москва об этом напоминает, и будем добиваться, чтобы они не увиливали, а честно изложили, как они трактуют то, под чем подписывался их президент", – отметил Лавров.Если американский президент, продолжил глава МИД РФ, подписался просто исходя из того, что Россия никогда не сможет добиться обещанного в этих документах, то, значит, надо в этом признаться. "Это будет очередное признание после того, как на наше напоминание об устных обещаниях в 90-м году не расширять НАТО нам потом отвечали: мы не хотели вас ввести в заблуждение, просто действовали в спешке, там были более важные вопросы", – сказал министр."Когда мы стоим на своей собственной территории, а американцы в Совете безопасности ООН собираются рассматривать, что мы делаем в отношении Украины, почему мы не занимаемся деэскалацией, это говорит представитель страны, которая распластала свои военные базы по всему миру, вокруг Российской Федерации, вокруг СНГ, которые непонятно что делают в Ираке, кто их туда приглашал, но и многое другое", – отметил Лавров.Поэтому, как уточнил министр, если американцы собираются рассматривать тему о размещении войск, то там есть о чем поговорить."Нам сейчас говорят, истерично раздувая тему эскалации на Украине, требуя деэскалации, и Боррель и Блинкен, у них прямо как заклинание: "Мы очень надеемся, что Россия выберет путь дипломатии". Ловлю на слове. Потому что путь дипломатии мы выбирали многие десятилетия после того, как исчез Советский Союз", – сказал глава МИД России.По его словам, "очень значимым результатом этой дипломатии являются упомянутые мною договоренности Стамбула и Астаны, а именно – никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других". "Это соглашение, это декларации, это высший результат дипломатии, компромисс, консенсус, договоренность, как угодно назовите. Если вы за дипломатию, то сначала выполните то, о чем договорились", – заключил Лавров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В среду США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.
https://ru.sputnik.md/20220128/lavrov-peregovory-po-garantiyam-bezopasnosti-ssha-i-nato-ne-zaversheny-48389296.html
https://ru.sputnik.md/20220126/lavrov-gosduma-48335340.html
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нато, сша, сергей лавров, мид, в мире
Лавров: Москва хочет, чтобы с ней работали честно
11:17 28.01.2022 (обновлено: 11:40 28.01.2022)
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ответил в прямом эфире на вопросы журналистов радиостанций Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik.
Предложения России по гарантиям безопасности не запредельны, Москва хочет, чтобы с ней работали честно, заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в интервью радиостанциям радиостанциям Sputnik
, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".
"Наши предложения, которые были 15 декабря переданы американцам и натовцам, они могут оказаться запредельными, только если оценивающий эти предложения эксперт исходит из того, что "Ну как, американцы же уже все тут забрали вокруг вас, чего вы тут начинаете еще как-то суетиться, дергаться. Давайте смиряйтесь с тем, что есть, и ограничьтесь каким-то минимумом". Мы хотим, чтобы с нами работали честно", – сказал министр.
Глава МИД процитировал обязательства, которые в рамках ОБСЕ были приняты на высшем уровне, подписаны президентами, в том числе США, о том, что никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
"Американцы говорят, право на выбор союзов священно. Мы говорим: при условии, что оно не усугубляет безопасность любой другой страны. Под этим вы, господа хорошие, подписались. Сейчас, когда пытаются представить российские предложения как ультиматум, Москва об этом напоминает, и будем добиваться, чтобы они не увиливали, а честно изложили, как они трактуют то, под чем подписывался их президент", – отметил Лавров.
Если американский президент, продолжил глава МИД РФ, подписался просто исходя из того, что Россия никогда не сможет добиться обещанного в этих документах, то, значит, надо в этом признаться. "Это будет очередное признание после того, как на наше напоминание об устных обещаниях в 90-м году не расширять НАТО нам потом отвечали: мы не хотели вас ввести в заблуждение, просто действовали в спешке, там были более важные вопросы", – сказал министр.
"Когда мы стоим на своей собственной территории, а американцы в Совете безопасности ООН собираются рассматривать, что мы делаем в отношении Украины, почему мы не занимаемся деэскалацией, это говорит представитель страны, которая распластала свои военные базы по всему миру, вокруг Российской Федерации, вокруг СНГ, которые непонятно что делают в Ираке, кто их туда приглашал, но и многое другое", – отметил Лавров.
Поэтому, как уточнил министр, если американцы собираются рассматривать тему о размещении войск, то там есть о чем поговорить.
Мы нигде своими Вооруженными Силами не находимся без приглашения принимающего государства и в полном соответствии с международным правом выполняем те договоренности, которых с государством пребывания мы достигаем.
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
"Нам сейчас говорят, истерично раздувая тему эскалации на Украине, требуя деэскалации, и Боррель и Блинкен, у них прямо как заклинание: "Мы очень надеемся, что Россия выберет путь дипломатии". Ловлю на слове. Потому что путь дипломатии мы выбирали многие десятилетия после того, как исчез Советский Союз", – сказал глава МИД России.
По его словам, "очень значимым результатом этой дипломатии являются упомянутые мною договоренности Стамбула и Астаны, а именно – никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других". "Это соглашение, это декларации, это высший результат дипломатии, компромисс, консенсус, договоренность, как угодно назовите. Если вы за дипломатию, то сначала выполните то, о чем договорились", – заключил Лавров.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В среду США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.